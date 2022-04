Nuovo spazio con le novità su Noi, la popolare fiction della rete ammiraglia Rai con protagonisti Aurora Ruffino e Dario Aita. La trama dell'ultima puntata, che sarà in onda il 10 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 annunciano sorprese a non finire per i propri fan. Nei due episodi della serata, Caterina e Teo decideranno di convolare a giuste nozze, mentre Rebecca e Pietro continueranno ad essere alle prese con una crisi coniugale.

Anticipazioni Noi, puntata 10 aprile: Caterina e Teo decidono di sposarsi

Le anticipazioni di Noi - La serie, riguardanti l'ultima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 10 aprile dalle ore 21: 20 in prima visione tv segnalano incredibili colpi di scena nel finale di stagione.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Napoli", le condizioni di salute di Mimmo peggioreranno drasticamente. Per questo motivo, Daniele (Livio Kone) deciderà di accompagnare il padre biologico a Napoli, la città campana in cui è cresciuto. Un modo per fargli passare gli ultimi momenti di vita con serenità e stare insieme agli affetti più cari. In questo modo, Mimmo trascorrerà gli ultimi attimi di felicità nel luogo tanto amato.

Per finire, Caterina (Claudia Marsicano) e Teo (Leonardo Lidi) decideranno di sposarsi, tanto da gettarsi nei preparativi del loro matrimonio. Tuttavia, la coppia non sembrerà avere alcuna fretta per compiere il grande passo visto che si vorranno godere un po' di riposo e di tranquillità.

Pietro e Rebecca alle prese con alcuni problemi coniugali

Nel secondo episodio intitolato "La luna", i telespettatori ritroveranno i protagonisti di Noi negli anni 80, quando Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) si erano innamorati. Poi, ci sarà un nuovo salto temporale che porterà la coppia ai primi anni 2000.

In questo frangente, i coniugi Peirò ormai sposati da vent'anni dimostreranno di avere alcuni problemi coniugali. Entrambi cercheranno di affrontare una grave crisi di coppia, capace di dividerli per sempre.

Dove siamo rimasti

Nella puntata precedente della fiction, trasmessa il 3 aprile, il parto dei tre gemelli di Rebecca è conciso con il suo compleanno.

Nel presente, invece, Caterina ha dovuto decidere se riccorrere o meno al bypass gastrico per risolvere il suo problema di obesità. Pietro e Rebecca sono apparsi sempre più distanti nonostante quest'ultima abbia ripreso a suonare di nuovo in una band.

In attesa di vedere l'ultimo appuntamento sulla rete ammiraglia Rai, si ricorda che tutta la prima stagione della fiction con l'attore Lino Guanciale è possibile rivederla in modalità on demand sulla piattaforma streaming "RaiPlay".