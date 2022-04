Martedì 5 aprile, alle ore 21.20 circa, va in onda la quarta e ultima puntata di Studio Battaglia, serie televisiva diretta da Simone Spada e prodotta da Palomar e Tempesta, in collaborazione con Rai Fiction. Si tratta dell’adattamento italiano della serie britannica The Split.

Al centro della narrazione vi sono le vicende legate alla famiglia Battaglia e ai due studi legali (fittizi) più famosi di Milano: lo Studio Battaglia e Zander & Associati.

Le attrici protagoniste della serie sono Lunetta Savino, Barbora Bobuľová, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Studio Battaglia, spoiler di martedì 5 aprile

Le Anticipazioni Tv dell’ultima puntata rivelano che ci saranno avvincenti colpi di scena e momenti di intensa suspense.

In particolare, Anna Casorati e Massimo Munari si avvicineranno ancora di più; Alberto farà di tutto per riconquistare sua moglie Anna; Marina Battaglia deciderà di vendere lo studio legale dopo aver perso la causa affidatale da Roberto Parmegiani; Alessandro e Viola convoleranno a nozze.

Coloro i quali non avessero visto gli episodi precedenti e volessero recuperarli, potranno farlo utilizzando la piattaforma di streaming gratuita Rai Play.

Anticipazioni ultima puntata di Studio Battaglia: Marina decide di vendere lo studio legale

In seguito all’infelice discorso di Nina alla cena di presentazione delle due famiglie degli sposi, Alessandro ha deciso di annullare le nozze con Viola.

Nell’ultima puntata i due però si rimetteranno insieme grazie all’intervento di Giorgio (Massimo Ghini), il padre di Viola, che cercherà di convincere Alessandro a ritornare indietro sui suoi passi. Alessandro e Viola trascorreranno la notte insieme ed il giorno dopo progetteranno nuovamente di sposarsi. Viola sembrerà però nutrire ancora qualche dubbio.

Intanto, Anna ha accettato l’invito di Massimo a recarsi in sua compagnia all’Argentario, per raggiungere Carla Parmegiani. Questa trasferta al mare, sarà per Anna un momento di evasione: inizierà a flirtare, senza sfociare in nulla di compromettente, con Massimo.

Una volta rientrata a Milano, Casorati seguirà il caso di una donna che vuole divorziare dalla moglie, con cui aveva stretto un’unione civile.

Nel frattempo, arriverà il momento dell’udienza per il caso Parmegiani: Anna vincerà la causa. Per questo motivo, sua madre Marina, sconfitta, annuncerà di voler vendere lo studio legale. Tuttavia, le trattative per la vendita dello Studio Battaglia non andranno come previsto: Marina e sua figlia Nina riscontreranno delle difficoltà nel riuscire a contrattare un prezzo adeguato.

Puntata del 5 aprile di Studio Battaglia: Massimo Munari vuole lasciare lo studio legale

Finalmente, Alessandro e Viola convoleranno a nozze.

Alberto e Anna invece stanno attraversando un momento di crisi, quest’ultima infatti ha scoperto che il marito era iscritto al sito di incontri extraconiugali Black Dahlia e che l’aveva tradita con un’altra donna.

Alberto tenterà in ogni modo di risolvere questa situazione di crisi con sua moglie. Nina, intanto, si troverà alle prese con quello che potrebbe essere un suo potenziale e ufficiale nuovo amore.Nel frattempo, Anna verrà a sapere che il suo collega Massimo Munari intende lasciare lo studio legale Zander & Associati, presso il quale lavorano insieme. La sua reazione a questa notizia le farà comprendere di essere ancora legata all’uomo, con cui c’era stato qualcosa durante la notte del suo addio al nubilato, prima del suo matrimonio con Alberto Casorati. Questo le farà comprendere che è finalmente arrivato il momento della verità.