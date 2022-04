Nella puntata di domenica 3 aprile 2022 di Verissimo, programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sono state ospitate Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle argentine hanno raccontato qualche retroscena sulle loro litigate e scenate furiose con i loro ex fidanzati, poiché sono entrambe molto gelose. In particolare, la conduttrice de Le Iene ha rivelato di aver lanciato un cactus addosso all'ex Fabrizio Corona, perché ne avrebbe combinata una delle sue. Anche la sorella Cecilia si è resa protagonista di un simile episodio: aveva lanciato un posacenere addosso a un ragazzo che gli era costato cinque punti di sutura.

Le dichiarazioni di Belen e Cecilia Rodriguez sulle liti con i loro ex

"Ho lanciato un posacenere in testa a un ragazzo che mi aveva anche insultato" ha esordito così Cecilia Rodriguez, raccontando una delle sue scenate di gelosia con un ex fidanzato. "Lui è finito all'ospedale con cinque punti di sutura. Ho nascosto il posacenere perché mi vergognavo" ha poi aggiunto l'ex gieffina argentina a Verissimo.

"A casa mi prendono sempre in giro perché faccio delle scenate che hanno un inizio e non hanno una fine" ha infine chiosato Cecilia riguardo alle sue sfuriate. A quel punto, Belen Rodriguez ha raccontato di aver aggredito fisicamente Corona quando stavano ancora insieme: "Una volta ho lanciato un cactus a Fabrizio Corona, in quanto non mi faceva uscire dalla stanza e io volevo andarmene, perché me ne aveva combinata un'altra delle sue".

La showgirl argentina ha inoltre aggiunto sempre sull'episodio di gelosia con l'ex fotografo: "Per spinzettarlo ci ho messo una giornata e mezzo".

Belen fa una rivelazione sulla salute dell'ex Spinalbese

Oltre a Fabrizio Corona, Belen Rodriguez ha parlato anche del suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia di nome Luna Mari.

"So che ha avuto un'infiammazione al pancreas e ha fatto un digiuno di una settimana. Della malattia autoimmune non ne so esattamente niente" ha raccontato la soubrette sulle attuali condizioni di salute dell'ex compagno. "Lui è il padre di mia figlia e non sto più a raccontare, perché sono invecchiata e sono una persona con un'umanità" ha poi aggiunto Belen su Spinalbese, senza rivelare troppe informazioni per una questione di privacy .

Le rivelazioni di Belen Rodriguez sul terzo figlio: 'Non adesso'

Nell'intervista rilasciata a Verissimo, Belen Rodriguez ha raccontato dell'eventualità di diventare madre per la terza volta: "Non adesso ma sicuramente sarà nelle mani del destino, mi piacerebbe averlo. Almeno tra un paio d'anni". Infine, la soubrette sudamericana è rimasta sul vago sull'uomo con cui potrebbe fare il terzo figlio: "Con chi? Questo non si sa".