In occasione della nona puntata dell'Isola dei Famosi, in onda lunedì 18 aprile su Canale 5, Roger Balduino ha rivelato di avere un figlio di 11 anni. Il modello brasiliano ha spiegato di non poter fornire ulteriori dettagli sul bambino per una questione legale.

Le lacrime del naufrago

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi, Roger ha chiesto di poter fare gli auguri ad una persona speciale. Il diretto interessato ha spiegato che si tratta di un suo caro amico. Nel vederlo commosso in volto, Ilary Blasi ha chiesto chi fosse la persona visto che in studio non era mai arrivato nessuno per sostenerlo.

A quel punto la conduttrice ha chiesto se fosse il figlio di Roger. Il naufrago senza giri di parole ha risposto in modo affermativo: "Fa 11 anni, mi manca molto". Mentre Estefania Bernal cercava di consolare il modello, Balduino ha rivelato che la mamma di Endrick aveva chiesto di non parlare del ragazzo: "Stasera non ci sono riuscito". Poi, il concorrente ha spiegato perché al Reality Show non ha mai menzionato il suo piccolo: "Per una questione legale non posso parlare di lui qui".

Tuttavia, il diretto interessato ha precisato che prima di partire per l'Honduras sentiva tutti i giorni il figlio e se voleva poteva anche vederlo.

Roger non ha mai nascosto di essere padre

I presenti in studio sono rimasti spiazzati dalla confidenza di Roger Balduino.

Tuttavia, il modello non ha mai nascosto di essere padre. Su Instagram, Balduino ha sempre condiviso scatti riguardanti il figlio.

Al contrario, non è possibile avere notizie sull'identità dell'ex compagna.

Balduino al centro delle polemiche

Nella precedente puntata dell'Isola dei Famosi, Roger Balduino era finito al centro delle polemiche.

In studio era presente Beatrix: la ragazza aveva sostenuto di avere frequentato il modello brasiliano fino a pochi giorni prima che partisse per il reality show.

In occasione di un confronto-scontro, Balduino aveva negato di essere fidanzato: il naufrago aveva rivelato che l'ultima relazione risaliva a 8 mesi prima. A detta di alcuni concorrenti, la storia tra Roger ed Estefania sarebbe stata inventata con l'intento di creare una strategia.

Secondo Nicolas e Blind invece, la coppia sarebbe realmente innamorata. Su Twitter, alcuni telespettatori si sono scagliati contro Roger Balduino insinuando che sia una persona falsa. Altri utenti hanno sostenuto che il modello a breve lascerà Estefania per tornare con la sua ex.

Secondo il punto di vista di Beatrix, Roger non sarebbe innamorato di Bernal ma solamente attratto esteticamente. Infine, Beatrix aveva raccontato a Ilary Blasi di essere delusa per l'atteggiamento del modello.