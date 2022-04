Brutte notizie in arrivo per i fan di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Da diversi anni, il programma è diventato uno dei punti di riferimento nella programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset, registrando ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Eppure, per la prossima estate, il reality show delle tentazioni non sarebbe in programma su Canale 5 e risulterebbe cancellato dal palinsesto.

Retroscena estate Mediaset: Temptation Island non ci sarà

Nel dettaglio, a svelare i retroscena sulla programmazione della prossima estate di Canale 5, ci ha pensato il sito "TvBlog", il quale fa sapere che Temptation Island 2022 non andrà in onda a partire da giugno/luglio nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

"La produzione al momento sarebbe ferma", scrive il sito.

Questa sarebbe la decisione ultima presa da Maria De Filippi con la sua casa di produzione e il suo team di autori, nonostante il boom di ascolti della passata stagione.

Il reality show delle tentazioni, infatti, riuscì a chiudere con una media che arrivò a sfiorare la soglia del 28% di share e oltre tre milioni e mezzo di spettatori in piena estate.

Un successo clamoroso confermato anche nelle altre puntate di messa in onda del reality show di Canale 5, che conquistarono comunque una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori.

Tu si que vales al posto di Temptation Island in estate?

Anche il direttore di Canale 5, parlando del boom di ascolti della passata edizione di Temptation Island, definì il reality show come "la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana".

Eppure, per quest'anno, Mediaset dovrà fare a meno del "reality show delle tentazioni". Ma cosa andrà in onda al posto del programma?

Stando ai retroscena di queste ore, si vocifera che al posto di Temptation Island potrebbero essere trasmesse le repliche di Tu si que vales, lo show condotto da Belen Rodriguez che vede in giuria Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e la stessa De Filippi.

De Filippi ferma la produzione di Temptation Island 2022

Il programma potrebbe essere così una sorta di "tappabuchi" nelle serate estive Mediaset, in attesa poi della nuova edizione nell'autunno di Canale 5, a partire dal prossimo settembre 2022.

Per Temptation Island, invece, non si esclude che il reality show possa essere registrato a fine agosto, per poi essere trasmesso nella stagione autunnale.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Maria De Filippi si concentra sul serale di Amici 21, il fortunato talent show del sabato sera di Canale 5, che chiuderà a i battenti a metà maggio con la finalissima in diretta tv.