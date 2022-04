L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana 18-22 aprile in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno e ci saranno un bel po' di clamorose novità che non passeranno inosservate.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma, che si ritroverà a dubitare di Marco e Stefania. Vittorio, invece, sarà in ansia per la cognata Beatrice la quale, dopo l'incidente stradale, sarà in un letto di ospedale, in bilico tra la vita e la morte.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 18-22 aprile: Vittorio in forte ansia per la cognata Beatrice

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 al 22 aprile, rivelano che, dopo la corsa in ospedale, Vittorio sarà al fianco di Beatrice.

Il proprietario del negozio metterà al corrente tutti i dipendenti su quanto è successo, svelando loro che le condizioni di salute di Beatrice sono preoccupanti.

Vittorio, però, non si arrenderà e si attiverà subito per fare in modo che Beatrice venga curata da uno dei medici più importanti presenti sul territorio.

La donna, infatti, finirà in coma dopo l'incidente e si ritroverà così a lottare tra la vita e la morte. Intanto, Conti deciderà di affidare la piena gestione del negozio nelle mani di Dante Romagnoli.

Gemma indaga su Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 aprile, rivelano che Vittorio vorrà dedicarsi anima e corpo a Beatrice, motivo per il quale non potrà essere presente come vorrebbe nella gestione del magazzino.

E così, proporrà a Dante di prendere in mano le redini del negozio, anche se gli farà delle richieste ben precise per evitare che possa fare solo ed esclusivamente di testa sua.

Occhi puntati anche su Gemma: la ragazza continuerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Marco e Stefania.

La figlia di Veronica, infatti, non si darà per vinta dopo essere stata lasciata, arrivando ad ipotizzare che tra Stefania e il nipote della contessa Adelaide ci sia una tresca clandestina.

Flavia se ne va, Flora pronta ad andare via: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Flavia farà perdere le sue tracce. La donna, di punto in bianco, deciderà di partire per l'America: sua figlia scoprirà tutto quando ormai la mamma è andata via.

Anche Flora Ravasi riceverà una importante proposta di lavoro dall'America, e questa situazione la spingerà seriamente a pensare di lasciare Milano e di trasferirsi di nuovo, abbandonando tutto e tutti.

Sul finire di questa settimana di programmazione della soap opera, ci sarà una bella notizia anche per Beatrice: la donna, dopo un periodo di coma, aprirà di nuovo gli occhi e sarà ufficialmente fuori pericolo. Tale situazione spingerà Dante a correre subito da lei.