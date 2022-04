Nessuna certezza sulla presenza di Raimondo Todaro nella prossima edizione di Amici. Il professore di ballo, intervistato di SuperGuida Tv, ha commentato i rumors secondo i quali potrebbe non prendere parte al talent di Maria De Filippi, ma non ha fornito delle novità in merito, anzi, è rimasto sul vago. Mentre continua a difendere i suoi alunni a spada tratta, soprattutto dagli attacchi di Alessandra Celentano che non risparmia Serena e ancora di più Nunzio dalle sue critiche, Todaro ha affermato che per il momento la sua priorità è quella di portare al termine il serale del programma.

La soddisfazione di Todaro per il lavoro nel talent

Non disdegna di mettersi in gioco al fianco di Lorella Cuccarini nei guanti di sfida che lo vedono contrapposto a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo, dopo l'addio a Ballando con le Stelle che lo ha portato ad un botta e risposta a distanza con Milly Carlucci, è approdato al bancone dei professori di Amici 21 dove i telespettatori lo apprezzano molto per il suo modo di approcciarsi ai ragazzi. Il bilancio di Todaro è assolutamente positivo per quanto riguarda questa esperienza lavorativa.

'Sono molto contento. La mia prima esperienza ad Amici sta andando molto bene', ha detto Raimondo. E in effetti, il maestro di ballo si è messo in gioco a 360°, stando dalla parte dei talenti e, allo stesso tempo, mostrandosi duro quando si rende necessario riprenderli.

'Mi piace lavorare con i ragazzi e non posso che ritenermi soddisfatto', ha infatti detto l'insegnante che si trova evidentemente a suo agio nel ruolo che Maria De Filippi gli ha assegnato.

Raimondo incerto sul futuro ad Amici: 'Penso giorno per giorno'

Ma nonostante la piena soddisfazione per il lavoro svolto, Raimondo, riguardo la domanda sul suo futuro ad Amici, non ha voluto dare certezze.

'Sono abituato a pensare giorno per giorno', ha detto Todaro. Non è chiaro se si tratti di un suo dubbio circa la possibilità di restare o se ancora la produzione del programma non si è ancora pronunciata in merito. 'Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo', ha concluso sul tema il professore, ricordando che mancano ancora ben cinque puntate del serale.

Il cerchio si stringe e sono rimasti in gioco i talenti più amati dal pubblico a casa e Raimondo cercherà di far arrivare i sue due ballerini ancora in gara fino alla finale. Nel frattempo l'appuntamento con il talent è per sabato 16 aprile, dove ancora una volta oltre ad essere insegnante, Raimondo ancora una volta farà divertire il pubblico di Canale 5 con una nuova sfida dei Cucca-Todo contro Zerbi-Cele e le risate saranno assicurate anche stavolta.