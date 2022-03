Sabato 19 marzo su Canale 5 cominceranno le puntate serali della ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha annunciato che nella prima puntata potrebbero esserci tre eliminazioni che saranno stabilite dalla giuria, dopo le sfide tra i concorrenti delle tre squadre. Ma chi saranno i giudici quest'anno? La giuria non è cambiata rispetto alla scorsa edizione in cui i giudici erano tre esperti di canto, ballo e televisione.

La giuria è stata riconfermata da Maria De Filippi

In particolare a giudicare i ragazzi di questa edizione saranno il cantante Stash, il ballerino Stefano de Martino e il membro della casa Savoia, Emanuele Filiberto, personaggio di spicco della televisione italiana, nonché partecipante di diversi reality show.

In particolare nella ventesima edizione il ruolo della giuria è risultato essere molto importante in quanto decisivo sia nelle sfide tra i concorrenti sia nelle manche finali in cui si stabiliva l'eliminato. Sarà così anche quest'anno? Intanto non sono esclusi interventi di giurati esterni, come accaduto nelle diverse edizioni.

Le squadre che si sfideranno saranno tre

Le squadre che si sfideranno nelle puntate serali saranno tre, ed in particolare sono risultate dall'accostamento degli allievi dei professori Cuccarini-Todaro, Zerbi-Celentano, Pettinelli-Peparini. Dunque la prima squadra è composta dai cantanti Alex, Sissi e Aisha e dai ballerini Nunzio, Serena e Christian; la seconda squadra vede come componenti al suo interno i ballerini Carola, Leonardo e Michele e i cantanti Luigi, Lda, Gio Montana e Calma; l'ultima squadra è composta dai cantanti Albe e Crytical e dai ballerini Dario, John Erik e Alice.

Potrebbero esserci tre eliminazioni già nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi

Infine Maria De Filippi ha confermato ai ragazzi che potrebbero esserci tre eliminazioni già a partire dalla prima puntata. La decisione sulle eliminazioni è scaturita dal fatto che la produzione avesse previsto inizialmente quattordici concorrenti per il Serale di Amici.

I professori, però, non se la sono sentita di eliminare nessuno degli alunni attualmente concorrenti del programma, che dunque ha dovuto modificare il numero dei posti stabilito per il Serale e permettere la partecipazione di diciotto alunni. In questi giorni i professori stanno inviando ai ragazzi i primi guanti di sfida come quello di canto che vedrà una sfida di scrittura tra Lda e Alex o di ballo che vedrà contrapporti Nunzio e Leonardo sul latino. Chi sarà eliminato durante la prima puntata? Non ci resta che aspettare sabato 19 aprile per scoprirlo.