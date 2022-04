Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuove scelte. Nel corso delle ultime registrazioni il cavaliere Diego Tavani ha scelto di chiudere il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, lasciandosi alle spalle la fine della relazione con Ida Platano.

Così, alla fine, Diego ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con la dama Aneta. I due sono usciti allo scoperto anche sui social, dove è apparso il primo video della coppia insieme post scelta in trasmissione e i fan non hanno potuto non punzecchiare nuovamente Ida Platano.

Diego lascia lo studio di Uomini e donne con Aneta

Il percorso di Diego Tavani dopo la fine della sua frequentazione con Ida Platano, che lo aveva anche accusato di essere alla ricerca solo di visibilità, ha cambiato rotta nel corso delle ultime settimane.

Diego, infatti, è rimasto particolarmente colpito dalla dama Aneta, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Sta di fatto che, dopo una serie di uscite fatte insieme, i due hanno deciso di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo e quindi di abbandonare insieme la trasmissione.

La nuova coppia Diego-Aneta escono allo scoperto dopo la scelta a U&D

In una delle ultime registrazioni di Uomini e donne, quindi, c'è stata la scelta finale di Diego e Aneta, i quali hanno deciso di viversi fuori dal contesto televisivo del programma Mediaset e di provare così a capire se sono fatti per stare insieme.

In queste ore la coppia è uscita allo scoperto anche sui social, dove è apparso il primo video insieme post scelta in trasmissione.

I due protagonisti del trono over sono stati a cena insieme a un gruppo di amici e sono apparsi felici e sorridenti, mentre alcuni fan si complimentavano con loro per questa scelta di andare via da Uomini e donne e quindi di viversi lontani dalle telecamere.

La coppia è apparsa affiatata e felice al punto che in tanti, sui social, non hanno potuto fare a meno di punzecchiare nuovamente Ida Platano, la quale ai tempi della sua frequentazione con Diego aveva mosso delle critiche e dei dubbi in merito all'autenticità del cavaliere.

I fan di U&D polemici contro Ida Platano

"Sono contenta per lui, ha scansato un fosso grande quanto un cratere con Ida Platano" ha scritto un fan della trasmissione di Maria De Filippi, felice di vedere Diego sorridente al fianco di Aneta.

"E Ida Platano muta" ha scritto ironicamente un altro spettatore di Uomini e donne, dato che dopo questa scelta avvenuta in trasmissione, Diego ha dimostrato di essere per davvero alla ricerca di un amore e non di visibilità.

"Che belli insieme. È questa la normalità che dovrebbe esserci sempre in questo programma" ha commentato un altro fan di U&D.