Roberto Farnesi è tra i volti di punta de Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda da settembre con le puntate inedite della settima stagione in prima visione assoluta.

In una recente intervista all'Ansa l'attore ha tracciato un bilancio di questa sesta stagione dei record che si è appena conclusa su Rai 1 ed ha svelato anche dei retroscena su quello che accadrà nelle prossime puntate.

In particolar modo Farnesi non ha nascosto che molto spesso le trame della soap sono particolarmente intricate da decifrare anche per lui che fa parte del cast stesso.

Da settembre riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, la sesta stagione de Il Paradiso delle signore ha chiuso i battenti con ottimi risultati d'ascolto.

La puntata conclusiva di venerdì pomeriggio è stata seguita da una media di oltre due milioni di spettatori nel daytime di Rai 1, con uno share che ha toccato il muro del 21,15% e picchi di oltre il 26% durante la messa in onda.

Un grande successo per questo prodotto italiano, che conferma la sua forza sul pubblico della tv generalista.

Sta di fatto che, alla luce del boom di ascolti di questa edizione, in casa Rai hanno già scelto di mettere in cantiere la settima stagione e le riprese ufficiali de Il Paradiso delle Signore 7 cominceranno a fine maggio, così da assicurare la messa in onda già da metà settembre in tv.

Il retroscena di Farnesi sulle nuove puntate de Il Paradiso 7

A tal proposito, l'attore di Umberto Guarnieri ha svelato un po' di retroscena su quello che succederà, ammettendo che per il commendatore "l'agguato" potrebbe essere sempre dietro l'angolo, soprattutto da parte della contessa Adelaide, ferita e amareggiata per il tradimento subito.

"Io non mi spavento di nulla" ha ammesso Farnesi, aggiungendo di essere una persona che, anche nella vita reale, cerca di guardare sempre avanti e con grande positività.

L'attore poi non ha nascosto che molto spesso le trame de Il Paradiso delle signore diventano particolarmente complicate, intricate e a tratti difficili da seguire.

'Mi perdo in queste trame complicate' ammette Roberto Farnesi

"Sì, anche io mi perdo in queste trame complicate, a volte faccio fatica, ma lavoriamo anche durante la messa in onda perché sono tante puntate" ha svelato Roberto Farnesi.

"Poi magari se la trama in quel momento non è focalizzata sul mio personaggio sto fermo una settimana, 10 giorni" ha aggiunto Farnesi, svelando dei retroscena anche sul dietro le quinte di questa soap opera che ha sbancato gli ascolti del daytime pomeridiano.

Sul successo de Il Paradiso in tv, Farnesi non ha dubbio che il merito è in primis dell'alta qualità degli attori scelti e che ormai fanno parte del cast fisso.