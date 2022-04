Oggi, venerdì 15 aprile, è stata pubblicata la prima intervista di Riccardo Guarnieri dopo il suo rientro nel cast di U&D. Il magazine ufficiale della trasmissione ha cercato di indagare sull'attuale rapporto tra i cavaliere e Ida Platano, che per tanti fan sarebbe prossimo ad un ritorno di fiamma. Il pugliese, però, nega di voler fare nuovamente coppia con la ex e le dà consigli sulle sue future conoscenze. Chiarimento da parte del protagonista del dating-show, anche su Roberta Di Padua e sui contatti che ha avuto con lei dopo la rottura.

Le precisazioni del protagonista di U&D

Sono passate un paio di settimane da quando Riccardo è tornato a U&D dopo un anno d'assenza. Messa da parte una breve frequentazione con Gloria, il pugliese è sembrato nuovamente indirizzato nei confronti di Ida, con la quale ha ballato più volte a centro studio.

La rivista ufficiale del dating-show, dunque, ha chiesto a Guarnieri cosa si sono detti lui e Platano a microfoni spenti, ovvero quando si sono ritrovati uno di fronte all'altro dopo un lungo periodo di gelo.

Il cavaliere del Trono Over ha ammesso di essersi quasi commosso nel rivedere l'ex fidanzata, di averle chiesto come sta il figlio Samuele e di averle dato dei consigli sulle conoscenze che porta avanti con i signori del parterre.

"Era giusto avere un chiarimento dopo tutto quello che c'è stato", ha fatto sapere il protagonista del format Mediaset prima di approfondire le sue intenzioni sul legame con la dama che ha amato tra alti e bassi.

Futuro incerto per l'ex coppia di U&D

"Tra me e Ida è finita, ma è rimasta tanta complicità", ha ammesso Riccardo in un'intervista che è stata pubblicata venerdì 15 aprile.

"Mi basta uno sguardo per capirla, e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bel ricordo di quello che siamo stati", ha aggiunto il cavaliere di U&D in quella che sembra una smentita alle voci che lo vorrebbero prossimo a tornare in coppia con Platano.

Guarnieri ha informato fan e curiosi che la sua principale intenzione è quella di costruire un rapporto d'amicizia con la bresciana, un legame più sano e meno litigioso di quello che hanno avuto quando si frequentavano.

"Dopo aver ballato con lei, è come se mi fossi buttato alle spalle ogni cosa. Questo, però, non significa che voglio che tra noi rinasca qualcosa", ha puntualizzato l'uomo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Le spiegazioni sul legame con l'ex dama di U&D

In vari modi, dunque, Riccardo ha negato di voler tornare insieme ad Ida: anche se è felice del riavvicinamento che c'è stato tra loro, Guarnieri è certo di voler voltare pagina e di non riaprire un capitolo sentimentale chiuso e che ha fatto male sia a lui che a Platano.

Queste affermazioni, però, sembrano cozzare un po' con i comportamenti che il pugliese ha in studio: davanti alle telecamere, infatti, i due ex si mostrano complici e pronti a riprovarci, per la gioia dei loro fan, di Gianni Sperti e della redazione.

Un'altra dama della quale il cavaliere ha parlato nella sua ultima intervista, è Roberta Di Padua. I giornalisti hanno chiesto al protagonista del dating-show come stanno le cose tra lui e la donna con la quale ha fatto coppia per qualche mese un anno fa, soprattutto dopo che lei ha svelato di aver chiarito al telefono dopo un lungo periodo di gelo.

"Tra noi c'è stata una telefonata d'affetto, nulla di più", ha chiosato Riccardo sull'unico contatto che ha avuto con la ex compagna nei giorni in cui lei aveva il Covid ed era in isolamento a casa con il figlio.

Il pugliese, dunque, smentisce chi si dice certo del fatto che presto tornerà insieme ad Ida, ma potrebbero trapelare presto nuovi particolari a riguardo (il 15 aprile si registrerà una nuova puntata di U&D).