La puntata di Uomini & Donne che è andata in onda mercoledì 13 aprile ha avuto tra i protagonisti Riccardo e Armando. I due hanno discusso per diversi minuti, arrivando a rinfacciarsi questioni di tre anni fa.

A un certo punto, però, la conduttrice ha dato la parola a un corteggiatore di Veronica che ha zittito entrambi i cavalieri, accusandoli di ricercare solo popolarità e non l'amore nel programma. A quel punto è arrivata una standing ovation in studio per il giovane Andrea, "rivelazione" del Trono Classico.

Il ragazzo che conquista gli spettatori di U&D

Riccardo Guarnieri non si aspettava che un giovane corteggiatore lo attaccasse e prendesse applausi a scena aperta da parte del pubblico. Eppure tutto ciò è accaduto nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 il 13 aprile.

Dopo aver assistito al momento in cui il pugliese ha chiuso la frequentazione con Gloria dicendosi certo del fatto che non potrebbe mai essersi nulla di più di un'attrazione fisica, un ragazzo del Trono Classico ha alzato la mano e Maria De Filippi gli ha dato subito la parola.

Andrea, che Veronica Rimondi non aveva ancora portato in esterna prima di quel momento, si è rivolto alla dama e le ha consigliato di alzarsi e tornare al proprio posto: "Io mi sarei sentito umiliato da questo discorso, mentre tu sei ancora seduta lì".

Scontro tra 'titani' a U&D Over

Se Gloria non ha dato troppo peso alle parole di Andrea, Riccardo se l'è presa subito sul personale e gli ha risposto di non intromettersi in situazioni che non lo riguardano.

Vedendo l'agitazione del cavaliere di U&D, il giovane corteggiatore ha spiegato: "Non ce l'avevo con te, zio. Ho solo fatto un'osservazione dicendo quello che penso".

"Se quello che dico ti sta bene bene, altrimenti fattene una ragione. Non era un attacco a te ma un consiglio a lei", ha aggiunto il ragazzo nello sfogo che ha raccolto moltissimi consensi tra gli spettatori del dating-show.

Rendendosi conto che Guarnieri stava continuando a punzecchiarlo, Andrea ha deciso di rendere pubblico il suo vero pensiero su di lui e sul collega Armando Incarnato.

"Se vuoi saperla tutta, quello che penso di voi è che state qua da vent'anni e non avete ancora combinato nulla", ha tuonato lo spasimante della tronista Veronica tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Nuovo ballo tra Ida e Riccardo a U&D

"Avete 45 anni a testa e state qui da un sacco di tempo a prendere in giro le ragazze. Fate questo perché vi piace stare a centro studio. Questo è il mio pensiero, fattene una ragione", ha concluso il corteggiatore di U&D rivolgendosi direttamente a Riccardo.

Il cavaliere non ha replicato alle accuse ricevute probabilmente perché non ha sentito bene quello che gli è stato detto: il discorso di Andrea, infatti, è stato contrassegnato da applausi di supporto.

Il pugliese, inoltre, ha continuato a far parlare di sé sia per un'accesa litigata con Armando su questioni vecchie e forse mai chiarite e per un nuovo ballo che ha fatto con Ida.

Dopo aver messo fine alla conoscenza con Gloria, Guarnieri ha ammesso di voler fare una chiacchierata con l'ex fidanzata per seppellire definitivamente l'ascia di guerra. Platano ha accettato immediatamente la proposta del personal trainer, senza dare troppo ascolto alle critiche che Tina stava rivolgendo a entrambi. Secondo l'opinionista, infatti, Ida e Riccardo sarebbero incoerenti e poco chiari.