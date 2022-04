Riccardo Guarnieri torna a parlare della sua ex Ida Platano dopo averla rivista in tv a Uomini e donne. Il ritorno del celebre cavaliere, riapparso in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza, non è passato inosservato e in tanti hanno sperato subito in un ritorno di fiamma con la sua ex storica, Ida.

Ad oggi, però, nonostante qualche avvicinamento in studio, tra i due non è ancora tornato il sereno, sebbene Riccardo in una nuova intervista al magazine di U&D, ha ammesso che tra lui e la sua ex è rimasta una forte complicità e che gli ha fatto tanto piacere rivederla in trasmissione.

La confessione di Riccardo Guarnieri dopo il ritorno a U&D

Nel dettaglio, durante queste ultime settimane di programmazione di Uomini e donne, il pubblico ha assistito al ritorno in scena del cavaliere Riccardo Guarnieri.

Fin dal primo momento non sono mancati i momenti di tenerezza con la sua ex storica Ida, come i balli che si sono concessi insieme al centro dello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

A tal proposito, Riccardo ha ammesso di essere entusiasta di aver rivisto la sua ex e di credere che, ad oggi, tra di loro ci sia ancora una grande complicità.

"Sono stato molto sereno nel rivederla, e penso che questo riavvicinamento sia stata la cosa giusta", ha ammesso il cavaliere del trono over.

Ida Platano e Riccardo: il cavaliere spiazza con le nuove dichiarazioni

"Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso", ha aggiunto ancora Riccardo parlando dell'evoluzione del suo rapporto con Ida Platano.

"Ho voglia di sapere cosa pensa Ida", ha dichiarato ancora Riccardo che, ad oggi, conserva un buon ricordo della loro relazione e gli piacerebbe potersi confrontare anche con la dama per capire come potrebbe evolversi il loro rapporto.

E così, Riccardo ha ammesso che a oggi gli piacerebbe poter parlare e confrontarsi con la sua ex fidanzata, perché sostiene che la loro non sia stata una storia d'amore qualsiasi.

Il cavaliere Riccardo ammette di volersi confrontare con la sua ex Ida

"Mi interessa ciò che pensa. Mi piacerebbe confrontarmi serenamente con lei", ha aggiunto ancora il cavaliere del trono over.

Cosa succederà a questo punto? Possibile che Ida e Riccardo decidano di vedersi fuori dallo studio di Uomini e donne per avere un confronto diretto, senza telecamere e senza interferenze dei presenti in studio? Ciò sarà chiarito nel corso delle prossime registrazioni di questa fortunata edizione del programma di Maria De Filippi, che chiuderà i battenti entro fine maggio.