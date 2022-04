Da alcune settimane Catia Franchi è approdata nel parterre di Uomini e donne. La dama si è subito distinta per il suo temperamento ed aveva iniziato a relazionarsi con Biagio Di Maro, uno dei corteggiatori più discussi del people show di Canale 5. Il rapporto tra i due si è incrinato definitivamente per divergenze di natura caratteriale e di stile vita. In particolare la bolognese non ha gradito la decisione del cavaliere di invitarla a cenare in una pizzeria da asporto. "Mi aveva promesso di andare a mangiare il sushi" - ha dichiarato nel corso della puntata del 28 aprile.

Catia Franchi ha catturato l'attenzione dei telespettatori del dating condotto da Maria De Filippi anche per essere la sorella della stilista Elisabetta Franchi, attivissima sui social. Non sono mancati meme ironici sul web appena si è venuti a conoscenza del legame di sangue con l'imprenditrice. Riservata, Catia Franchi è appassionata di sport e sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 16mila follower pubblica numerosi scatti delle sue performance in mountain bike.

Catia Franchi chiude con Biagio Di Maro: 'Vuole apparire per quello che non è'

Il rapporto tra Biagio Di Maro e Catia Franchi è stato altalenante fin dall'inizio dell'esperienza della dama a Uomini e Donne. Prima di uscire con lui la bolognese aveva attaccato il cavaliere per aver troncato la conoscenza con Jolanda per approfondire il rapporto con Laura.

Successivamente la sorella di Elisabetta Franchi ha deciso di concedere una chance al napoletano. Tra i due, però sono subito sorti dei problemi come raccontato dalla corteggiatrice nel corso della puntata del 28 aprile del people show.

"Siamo diversi e non può essere il mio uomo" - ha spiegato Catia Franchi che ha riferito che Biagio le ha parlato molto delle mozzarelle e che si sarebbe aspettata di ricevere un gustoso dono.

Inoltre la dama non ha gradito cenare nel ristorante dell'hotel. "Non è che voglio fare la sofisticata ma non mi puoi portare nel ristorante di un albergo dove ci sono tre mummie" - ha sottolineato senza giri di parole non nascondendo la delusione per una promessa disattesa. "Mi aveva detto che saremmo andati a mangiare il sushi ma poi mi ha portato ina una pizzeria di asporto dove non c'erano neanche le posate.

Vuoi apparire per quello che non sei".

La dama lavora con Elisabetta Franchi nell'azienda di famiglia

Catia Franchi ha troncato definitivamente la conoscenza con Biagio Di Maro. "Racconta solo balle, preferisco restare a casa mia". La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne si è distinta per temperamento e personalità ma anche per il legame di parentela con una delle firme più apprezzate della moda italiana. La dama è infatti la sorella della stilista Elisabetta Franchi. Zia di Ginevra e Leone, la bolognese vive a Casalecchio e lavora nell'azienda di famiglia.

Appassionata di sport ed in particolare di mountain bike e atletica. In trasmissione ha raccontato di aver partecipato a 17 maratone. La dama ha due figli, Milos e Noemi Michelini con quest'ultima che era stata accostata a Tomaso Trussardi dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker. La dama non ha nascosto l'amore per la montagna e durante la stagione invernale inforca spesso gli sci. Tra le sue passioni ci sono anche gli animali ed in particolar modo ama i cani.