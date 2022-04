Nella giornata di venerdì 1° aprile si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono stati colpi di scena e novità per i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. A tal proposito, Riccardo Guarnieri è tornato in studio come cavaliere del parterre. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che dopo la rottura con Ida Platano, il single pugliese sia pronto per cercare l'amore in televisione.

Uomini e Donne, riprese 1° aprile: Riccardo Guarnieri è un cavaliere del parterre

Qualche mese fa, Ida Platano ha deciso di voltare pagina e di provare a cercare un fidanzato in televisione.

La parrucchiera ha scelto di rientrare nel dating show di Maria De Filippi e ha iniziato a conoscere qualche single del parterre, provando a dimenticare Guarnieri. Le indiscrezioni della registrazione di Uomini e Donne di venerdì 1° aprile rivelano che Riccardo è tornato nella trasmissione di Canale 5. L'annuncio del ritorno dell'ex fidanzato di Ida nel parterre è trapelato dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Riccardo e Ida cercano l'amore

Riccardo e Ida si ritroveranno dopo mesi di lontananza faccia a faccia. Infatti, nelle riprese di Uomini e Donne di venerdì 1° aprile, i due ex concorrenti di Temptation Island si sono rivisti, dopo essersi visti l'ultima volta, durante un burrascoso confronto in televisione.

Al momento, l'unica cosa certa, è che Guarnieri è tornato nel parterre per provare a trovare una compagna. Non è chiaro come abbia reagito Platano, vedendo in studio il suo ex fidanzato. Inoltre, non è chiaro se anche Gemma Galgani, grande amica di Ida, abbia espresso qualche commento riguardo la presenza del cavaliere nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo voltano pagina con nuove conoscenze

Ida, al momento, è single, dopo avere interrotto la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza. La parrucchiera, infatti, aveva chiuso la conoscenza con il cavaliere campano, avendo capito di non potere avere un futuro con il ragazzo. Il single aveva dichiarato di non essersi innamorato di Platano e, a detta sua, non avrebbe avuto nessuna intenzione, in un futuro, di lasciare la sua città, per trasferirsi a Brescia da Ida.

Nel frattempo, anche Riccardo Guarnieri è ancora single ed è pronto a rimettersi in gioco in televisione, provando a trovare la sua metà. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire nel dettaglio cosa è accaduto durante la registrazione di venerdì 1° aprile e quale sia stata la reazione di Ida, alla vista del suo ex fidanzato.