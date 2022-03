Nella giornata di domenica 27 marzo si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete sull’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ida ha voltato pagina, dopo la fine della storia con Alessandro. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Soraia e Lilli sono rimaste male, quando hanno visto che Luca ha iniziato una conoscenza con una nuova corteggiatrice. Nel frattempo, Armando ha chiuso la frequentazione con Aneta, ma ha tenuto due nuove dame, arrivate in studio per conoscerlo.

Uomini e Donne, riprese del 27 marzo: Ida esce con un nuovo cavaliere

Alessandro e Ida hanno chiuso la loro frequentazione dopo poche settimane di conoscenza. Platano aveva capito di non potere avere certezze dal cavaliere campano e la relazione con Vicinanza era naufragata. Nella registrazione di Uomini e Donne di domenica 27 marzo, però, Platano ha raccontato di essere uscita con un nuovo single del parterre. In base al racconto della parrucchiera, sembrerebbe che la conoscenza con il ragazzo sia iniziata nel migliore dei modi. Inoltre, il corteggiatore di Ida ha avuto anche premure nei confronti di Platano, dicendole di sentirsi libera.

Uomini e Donne, trono classico: Luca delude Soraia e Lilli

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Luca ha deluso Soraia e Lilli. Le due corteggiatrici di Salatino, infatti, erano abbastanza certe di essere rimaste le uniche due a tentare di fare breccia nel cuore del tronista romano, ma sono rimaste di stucco, venendo a sapere che, in realtà, il single ha fatto un’esterna con una nuova ragazza.

Avendo a disposizione soltanto due uscite settimanali, Luca ha preferito vedersi con Soraia, lasciando a casa Lilli e usando la seconda esterna per conoscere la nuova pretendente. In merito alla nuova corteggiatrice, Salatino ha affermato che, in questo momento, è la ragazza che lo attrae di più fisicamente.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Armando e Alessandro ai ferri corti

In base alle indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbero non essere mancate discussioni durante la registrazione di Uomini e Donne del 27 marzo. A tal proposito, Armando e Alessandro Vicinanza avrebbero avuto battibecchi, come già accaduto nelle recenti puntate andate in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle riprese del dating show rivelano che Incarnato ha preferito chiudere la conoscenza con Aneta, a causa dei loro stili di vita troppo diversi. Nel frattempo, Armando ha conosciuto due nuove dame arrivate in studio per corteggiarlo. Non resta che attendere un po’ di tempo, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne.