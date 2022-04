Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 20 aprile ci saranno colpi di scena e novità per gli abitanti di Palazzo Palladini. A tal proposito, Renato Poggi si dovrà riprendere dai postumi di una sbronza e Giuditta, invece, sarà lucida e consapevole di quello che desidererà per il suo futuro. Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Riccardo, che parlerà a Rossella di Virginia.

Un posto al sole, episodio 20 aprile: Renato ha i postumi di una sbronza e non ricorda nulla

Renato è sempre stato un uomo tutto d’un pezzo e, recentemente, ha iniziato a frequentare più assiduamente Caffè Vulcano e ha intrapreso un corso di avvicinamento al vino. A tal proposito, il signor Poggi e suo cognato Raffaele hanno iniziato a frequentare delle lezioni tenute da Elvira, la mamma di Samuel. Fra una cosa e l’altra, i due inquilini di Palazzo Palladini hanno iniziato a trascorrere un po’ di tempo insieme, anche in compagnia degli altri partecipanti al corso. Nella puntata che andrà in onda in televisione il 20 aprile ci sarà un imprevisto che coinvolgerà Renato. Infatti, il papà di Angela si ubriacherà e il giorno dopo, pagherà le conseguenze delle sue azioni, perché non si ricorderà nulla di ciò che è accaduto.

Un posto al sole, trama 20 aprile: Giuditta ha le idee chiare, Renato non ricorda niente

Se da un lato Renato Poggi non riuscirà a fare mente locale di quanto ha fatto la sera precedente e avrà i postumi della sbronza, dall’altro lato, Giuditta si troverà in una condizione diversa. La nuova amica del papà di Niko, infatti, avrà le idee chiare su ciò che desidera per il suo futuro.

Al momento, le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano dettagli aggiuntivi e non mettono al corrente su quello che potrebbe essere accaduto fra Renato e Giuditta.

Un posto al sole, puntata 20 aprile: Riccardo parla a Rossella di Virginia

Nel frattempo, nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di mercoledì 20 aprile ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali del dottor Crovi.

Infatti, Riccardo avrà qualcosa da dire alla sua fidanzata Rossella, riguardo Virginia. Da qualche tempo, l'ex di Crovi è arrivata a Napoli e ha iniziato a lavorare dove prestano servizio anche Riccardo e la figlia di Silvia. Purtroppo, però, le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano cosa possa confidare il medico alla sua compagna e se ci saranno conseguenze nel loro rapporto. Non resta che attendere un po’ di tempo, per vedere la messa in onda delle puntate e scoprire dettagli in più riguardo gli inquilini di Palazzo Palladini.