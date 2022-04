Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana dal 18 al 22 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nonostante gli sforzi di Ornella di accorciare le distanze, Raffaele si mostrerà parecchio combattuto su cosa prova realmente. Chiara dopo essere stata tradita da Ferri e Lara troverà un valido appoggio in Marina che per difenderla discuterà nuovamente con Roberto. Non mancheranno le continue tensioni tra la giovane Petrone e il suo ragazzo.

La crisi di Chiara

Viola discuterà con sua madre circa il suo fragile rapporto con Raffaele e spronerà la donna a non dare mai nulla per scontato nel suo rapporto di coppia. Tra Chiara e Nunzio aumenteranno le tensioni. La giovane Petrone infatti farà molta fatica a riprendersi serenamente dal tradimento ricevuto, troverà un appoggio solo in Marina che la aiuterà a difendersi da Roberto. Tra la Giordano e Ferri si accenderà nuovamente lo scontro che culminerà in maniera del tutto inaspettata. Decisa a proteggerla a tutti i costi dalle grinfie dei suoi rivali, Marina farà di tutto per aiutare Chiara a riprendere in mano la sua vita. Intanto Angela, spinta dal discorso di sua madre, cercherà di accorciare le distanze con suo marito ma una nuova e imminente partenza di lavoro rimetterà tutto in discussione.

Raffaele invece comincerà a chiedersi quali siano i suoi reali sentimenti. Cercherà cosa lo lega ancora ad Ornella e quali sentimenti lo legano a Elvira.

La nuova sbornia di Renato

Chiara schiacciata dalla trappola di Ferri, dovrà farsi forza per non farsi schiacciare dalla sua dipendenza dalla droga. Riccardo deciderà di raccontare a a Rossella quanto accaduto con Virginia.

Renato Poggi, dopo una nuova sbornia, farà fatica a ricordare cosa è accaduto mentre la sua compagna di calice Giuditta invece metterà ben in chiaro cosa vuole per il futuro. Chiara continuerà a stare male e le sue condizioni sia fisiche che mentali incideranno parecchio anche sul rapporto che la ragazza intrattiene con i suoi cari.

Jimmy tornerà dal viaggio a Berlino con sua madre e Niko comincerà ad essere geloso del rapporto che suo figlio sta costruendo con Micaela. Renato invece dopo una visita inaspettata, finirà nuovamente in crisi.

Proprio nel momento in cui Ornella tenterà di accorciare le distanze con suo marito, una nuova emergenza in ospedale inciderà negativamente sul loro rapporto. L'uomo riceverà un messaggio che influirà negativamente sulla loro crisi coniugale. Marina attaccherà nuovamente Lara e Roberto accusandolo di essere gli artefici di tutti i malesseri di Chiara. Riccardo si confronterà invece con suo fratello circa il suo rapporto con Virginia. Guido invece, obbligato da sua moglie sarà costretto a fare un imbarazzante discorso a Chiara.