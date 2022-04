Lunedì 11 aprile verrà presentato agli spettatori di Un posto al sole il personaggio di Stefano, fratello del dottor Riccardo Crovi. In queste ore sono emerse alcune interessanti indiscrezioni in merito al ruolo che avrà all'interno della soap. A quanto pare, la new entry non sarà una semplice meteora, ma entrerà nel cast per restarci diversi mesi. L'espediente narrativo che giustificherà il suo ingresso sarà quello del senso di colpa. L'uomo infatti giungerà a Napoli per chiarirsi con suo fratello. Il suo arrivo, però, finirà per gettare nuove ombre sul rapporto tra Rossella e Riccardo.

Ma cosa succederà di preciso? E con chi interagirà Stefano? A seguire un'analisi approfondita di questo personaggio.

Un posto al sole: il fratello di Riccardo arriva a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole farà, finalmente, la sua comparsa Stefano Crovi. Questo nuovo personaggio avrà il volto di Joseph Altamura, giovane attore che può già vantare un curriculum di alto rilievo nel cinema, teatro e televisione. Tornando al suo personaggio, sappiamo che l'uomo ha rovinato il matrimonio del fratello andando a letto con sua moglie.

Stefano giungerà quindi a Napoli, armato di buone intenzioni, il suo intento sarà infatti quello di scusarsi con Riccardo (Mauro Racanati) e chiarirgli come sono andate le cose.

Upas: Stefano rovina il rapporto di Rossella e Riccardo

Nelle prossime puntate, Riccardo e Rossella (Giorgia Gianetiempo) passeranno la notte assieme. I due sembreranno più affiatati che mai e il giorno dopo si recheranno assieme in ospedale, tuttavia un imprevisto getterà nuove ombre sulla loro relazione. Il dottor Crovi vedrà infatti suo fratello nell'atrio.

Che ci fa lì? Come può solo pensare di venire da lui dopo quello che ha fatto? Riccardo andrà letteralmente fuori di testa e attaccherà il fratello zittendolo. Ross proverà a calmarlo, con scarsissimi risultati, ma alla fine lo lascerà da solo per fargli sbollire la rabbia.

Cosa farà a questo punto Stefano? Le anticipazioni non svelano altro, ma pare proprio che l'uomo non desisterà.

Questo nuovo personaggio dovrà restare parecchi mesi, quindi si troverà a dover interagire con altri personaggi, ma con chi? Dopo il triangolo ci sarà forse un quadrato sentimentale, tra lui Virginia, Rossella e Riccardo? Dove andrà ad abitare? E che lavoro farà? Al momento non ci sono risposte, ma c'è però un importante dettaglio che va sottolineato. Stefano, seppur involontariamente, finirà infatti per rovinare la relazione tra suo fratello e Rossella

Anticipazioni aprile: Riccardo e Virginia si baciano

Dopo aver incrociato Stefano, Riccardo inizierà a girovagare per le corsie, in preda alla rabbia. A quel punto il dottor Crovi incrocerà Virginia che cercherà di calmarlo, spiegandogli che lei non ne sapeva nulla di questa visita.

L'uomo però non vorrà sentire ragioni, del resto è scappato da Bolzano per non avere a che fare né con lei né con il fratello e adesso se li ritrova tutti e due sul suo posto di lavoro. La moglie però a questo punto giocherà d'astuzia e lo porterà in sala medici, con la scusa di non dare scandalo in ospedale. Lì la donna lo metterà dinanzi alla realtà dei fatti. Se davvero non tiene più a lei perché tutta questa rabbia? Virginia - per dimostrare la sua tesi - lo sfiderà a guardarla negli occhi. Riccardo allora sarà spazientito e accetterà, seppur controvoglia, ma sarà a quel punto che scatterà qualcosa. I due infatti si baceranno appassionatamente. Le anticipazioni svelano che, in seguito a questo evento, Riccardo deciderà di parlare con Rossella, senza però chiarire cosa le dirà.