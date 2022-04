Joseph Altamura sarà Stefano Crovi nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', in onda dall'11 al 15 aprile. L'uomo giungerà a Napoli per rimediare ai suoi errori del passato e per chiarirsi, una volta per tutte, con suo fratello Riccardo. Nel frattempo, quest'ultimo vivrà un bel momento di intimità con Rossella, anche se i nuovi eventi finiranno per gettare nuove ombre sul loro rapporto.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 aprile: arriva il fratello di Riccardo

Dopo aver trascorso una splendida notte assieme, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) si recheranno in ospedale.

Arrivato al San Filippo, il dottor Crovi rimarrà, però, esterrefatto alla vista di suo fratello.

Stefano (Joseph Altamura) è lì che lo aspetta nell'atrio per parlargli, tuttavia il dottore gli si scaglierà subito contro, impedendogli di chiarirsi. Come osa venire a Napoli, dopo aver rovinato il suo matrimonio, andando a letto con sua moglie? Riccardo sarà fuori di sé dalla rabbia e Ross proverà, con scarsi risultati, a riportarlo alla calma. Dopo qualche tentativo a vuoto, infatti, la dottoressa Graziani capirà che è il caso di lasciarlo da solo a sbollire la sua rabbia.

Un posto al sole, trame 11-15 aprile: il chiarimento con Virginia

Riccardo, visibilmente alterato, incrocerà anche Virginia (Desirée Noferini) in corsia, ma cercherà di evitare questo ulteriore confronto.

La donna, però, farà di tutto per chiarirgli che non c'entra nulla con questa visita improvvisa di Stefano.

Crovi ribadirà a sua moglie un concetto semplice, lui ha lasciato Bolzano proprio per non vedere più né lei né suo fratello e ora se li ritrova entrambi a Napoli. Virginia, per evitare di dare scandalo, inviterà l'uomo ad entrare con lei in sala medici per continuare la loro discussione.

Una volta rimasti soli, però, la dottoressa inizierà ad agire d'astuzia.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 aprile: un bacio inaspettato

Virginia farà notare al marito che, se davvero non prova più niente per lei, non ha alcun senso infuriarsi in quel modo. La donna, inoltre, lo sfiderà a guardarla negli occhi in modo da provarle quello che dice.

Riccardo, allora, con fare spazientito, incrocerà il suo sguardo, tuttavia sarà proprio in quel momento che scatterà qualcosa. I due, infatti, verranno travolti nuovamente dalla passione e si baceranno ardentemente. Le anticipazioni aggiungono, inoltre, che Crovi, alla luce degli ultimi eventi, prenderà un'importante decisione che riguarda anche Rossella. L'uomo ha forse capito che vuole stare con lei? O ha forse deciso di tornare con la moglie e lasciare Napoli? Purtroppo, pare proprio che tutto punti verso quest'ultima ipotesi, ma occorrerà qualche giorno per averne una conferma ufficiale.