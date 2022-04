I fan di Un posto al sole di vecchia data si ricorderanno molto bene di un personaggio la cui ultima apparizione risale al 2014: Genny Auriemma aveva avuto una vita molto difficile. Cresciuto in strada, rischiò di prendere una brutta strada ma fu poi salvato da Franco Boschi, che lo prese sotto la sua ala protettiva. Il giovane ebbe anche un'importante storia d'amore con Rossella ma, a un certo punto della sua vita, prese una sofferta decisione. Il ragazzo scelse infatti di lasciare Napoli definitivamente, in modo da cambiare vita e gettarsi alle spalle il suo passato tormentato.

Nelle scorse ore Blasting News ha realizzato un'intervista esclusiva a Gennaro Mirto, dove l'attore parla della sua vita attuale e del suo desiderio di tornare a recitare nella soap opera partenopea.

Gennaro Mirto: 'Ricordo ancora le persone che mi fermavano per strada'

Attualmente di cosa ti occupi?

"Affitto le auto in un autonoleggio e faccio qualche lavoro saltuario nella ditta di mio padre".

Che ricordo hai di Un posto al sole?

"Non potrò mai dimenticarlo. La soap mi aveva portato una grande popolarità. Ricordo ancora le persone che mi fermavano per strada, riconoscendomi come Genny di Un posto al sole".

Ti manca quella popolarità?

"Non è che mi manchi la popolarità, però è molto più bello sapere che ci sono tante persone che ti vogliono bene e ti seguono.

Al contrario di quando non ti pensa più nessuno".

Qualche fan ancora si ricorda di te?

"Sono tantissimi fan che ancora si ricordano di me. Ancora oggi mi contattano su Instagram e mi chiedono se sono Genny di Un posto al sole e quando tornerò. Se tornassi penso proprio che farei contenti molti fan di Upas".

Genny di Un posto al sole: 'Non ho avuto nessun contatto con la produzione'

Ti piacerebbe tornare a recitare nel tuo ruolo?

"Certo, mi piacerebbe tantissimo tornare a recitare nel mio ruolo. Diciamo che è un mio sogno".

Sei mai stato ricontattato dalla produzione?

"Non lo so dire con certezza perché, per diversi anni, non sono stato reperibile.

Però, dovendo rispondere, dico di no o almeno per quanto mi risulta non ho avuto nessun contatto con loro".

Pensi che la produzione sia comportata male con te?

"No, non lo penso, credo invece che non ci sia stata reperibilità da parte mia".

Gennaro Mirto parla del suo rapporto, fuori e dentro il set, con Peppe Zarbo

Con quale attore andavi più d'accordo?

"Sicuramente con Peppe Zarbo (ndr, Franco Boschi). Avevo feeling anche con altri attori ma con lui decisamente di più. Diciamo che era quasi un papà. In fondo era come un papà per Genny Auriemma personaggio e mi ha saputo dare tantissime parole di conforto. Mi ha dato davvero tanto, lui è una bravissima persona, splendida e buona di animo".