Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci saranno importanti novità per Rossella e Riccardo. Non ci sono però buone notizie per i fan di questa coppia, perché pare proprio che la loro storia d'amore stia per giungere al capolinea. L'affascinante dottore non resterà a lungo nella soap, mentre per quanto riguarda la giovane Graziani sembra che sia destinata ad avere una nuova relazione sentimentale. Le anticipazioni rivelano, infatti, che Virginia riuscirà nel suo scopo riavvicinando a sé il marito, mentre Ross si consolerà con qualcun altro.

Un posto al sole: la difficile storia d'amore tra Rossella e Riccardo

La storia d'amore tra Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) è sempre risultata in bilico e non è mai riuscita a raggiungere un vero e proprio equilibrio. A parte alcune evidenti differenze caratteriali va detto che il loro rapporto è stato ostacolato, sin dai primi momenti, dalla presenza ingombrante della moglie di Crovi. Virginia (Desiree Noferini), seppur lontana, è riuscita ad influenzare la relazione tra i due ma adesso che è a Napoli nel loro ospedale, la situazione è destinata peggiorare. Le anticipazioni rivelano infatti che Ross e il dottor Crovi presto si separeranno.

Un posto al sole: Virginia riavvicina a sé suo marito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella e Riccardo non riusciranno a gestire la loro relazione, lavorando fianco a fianco con Virginia. Lo stress accumulato porterà Crovi a litigare aspramente con il primario Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli). Quanto a Ross, la ragazza faticherà sempre più a reggere il peso del confronto con una donna così carismatica e affascinante come la dottoressa Rinaldi.

A quanto però le tensioni cederanno presto il passo a qualcosa di diverso e Virginia riuscirà nel suo intento riavvicinando a sé il marito, anche se, inizialmente, solo professionalmente. La giovane Graziani, osservando quanto i due siano affiatati cercherà, quindi, rifugio e conforto in un'altra persona.

Un posto al sole spoiler: Rossella si avvicina a Nunzio

Al momento non ci sono conferme ufficiali su una futura relazione tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella, ma pare proprio che le trame vogliano portare verso questa soluzione. Il figlio di Franco è ormai una presenza costante del cast e presto avrà sempre più spazio. Il giovane infatti, non solo verrà assunto come nuovo chef del Vulcano, ma andrà anche ad abitare assieme a Samuel (Samuele Cavallo) nel vecchio appartamento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). È stato inoltre confermato che Nunzio e Rossella si avvicineranno sempre di più, trovando conforto l'uno nell'altra. Al momento si parla solo di una tenera amicizia, ma nei prossimi episodi potrebbero esserci degli sviluppi molto interessanti per questi due.