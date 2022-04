Nella giornata dell'1 Aprile 2022, si è registrata una nuova puntata del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, riportati da vari portali di Gossip, sappiamo che, un amato protagonista del Trono Over è ritornato in studio per cercare l'amore, il suo nome è: Riccardo Guarnieri e il suo ritorno non ha lasciato indifferente Ida.

Riccardo torna a Uomini e Donne

L'1 Aprile 2022 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni riportate dal portale Isa&Chia, Riccardo Guarnieri è tornato nel programma per cercare l'amore.

Riccardo è l'ex di Ida, tornato poi nel programma per corteggiare Roberta, ma anche quest'ultima storia è poi finita male e il cavaliere si è ritirato dal programma per coltivare l'amore, lontano dagli studi televisivi. Tuttavia, a distanza da quasi un anno dall'ultima sua apparizione nel programma Mariano, Riccardo è ritornato in studio, con la volontà di trovare la sua anima gemella. Ovviamente, quando Ida l'ha rivisto, si è molto commossa e i due hanno poi ballato insieme. Sempre secondo le anticipazioni non sono poi mancati gli scontri tra Pinuccia e Tina, mentre invece Bruno e Vincenza, dopo aver discusso, hanno scelto di continuare ad essere dei semplici amici. Le anticipazioni del Trono classico invece annunciano che Luca è uscito con una nuova tronista dal nome Aurora, mentre invece non si è parlato della tronista Veronica.

La prossima puntata dovrebbe poi registrarsi domenica 3 aprile, però non è stata ancora ufficializzata la data.

È morto Piero, storico assistente di Uomini e Donne

Il mondo del gossip tuttavia oggi, 2 aprile, piange la morte di Piero Sonaglia, storico assistente dei programmi di Maria De Filippi, da Uomini a Donne, a C’è posta per te fino a Tu si Que Vales.

A dare la triste notizia è stato il regista Roberto Cenci sul suo profilo Instagram, con un post con scritto: “Per sempre con noi. Ciao Piero”. Una notizia che sconvolge tantissime persone, sopratutto Maria De Filippi in quanto, per moltissimi anni, Piero era stato uno dei punti di riferimento per Maria, in particolare a Uomini e donne, dove spesso veniva inquadrato o coinvolto perché responsabile delle sedute dei protagonisti.

A condividere messaggi di cordoglio per l’uomo sono moltissimi volti noti del gossip, tra cui anche il ballerino Marcello Sacchetta, ex volto di amici, il quale ha postato una foto con scritto: “Ho il cuore spezzato, non riesco ancora a crederci. Ho sempre pensato che fossi tra le persone più buone che io abbia mai conosciuto. Non si fa così Piero, non puoi andare via così all’improvviso. Ti voglio bene, con immensa stima e dolore. Riposa in pace”.