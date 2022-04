Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di venerdì 6 maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Michele Saviani inizierà ad avere dei dubbi su Crovi. Infatti, il giornalista non si fiderà di suo genero, mentre Nunzio darà un consiglio alla dottoressa Graziani e Ross lo seguirà. Nel frattempo, la storia d'amore fra Riccardo e Virginia prenderà una svolta inaspettata, così come quella fra Marina e Roberto Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni 6 maggio: Michele nutre dubbi su Riccardo Crovi

Michele è rientrato a Napoli da qualche settimana e, nonostante non viva più con sua figlia Rossella, ha mantenuto un bel rapporto con lei. La giovane Graziani sta attraversando un periodo complicato in amore e al lavoro, a causa della presenza ingombrante di Virginia e l'arrivo in città del fratello di Crovi. Nell'episodio che andrà in onda in televisione il 6 maggio, Saviani prenderà una posizione riguardo la storia d'amore di sua figlia e Riccardo. Le anticipazioni della puntata rivelano che Michele inizierà a nutrire dei dubbi sul dottor Crovi. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà e se ci sarà un episodio scatenante che inizierà a fare aumentare i sospetti di Saviani nei confronti del fidanzato di Rossella.

Un posto al sole: Nunzio dà un consiglio a Ross

Nel frattempo, Rossella sarà sempre più vicina a Nunzio. L'amicizia fra Cammarota e Graziano sarà sempre più importante, al punto che i due ragazzi hanno iniziato a scambiarsi confidenze. Se da un lato il figlio di Katia ha raccontato all'amica i suoi problemi di cuore con Chiara, dall'altro lato, Ross ha chiesto aiuto al compagno di Petrone, per capire come agire con il dottor Crovi.

Nella puntata di 'Un posto al sole' di venerdì 6 maggio, Nunzio darà un consiglio a Rossella e la ragazza lo accetterà. A quel punto, Ross cercherà di accorciare le distanze con il suo fidanzato. Purtroppo, però, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che la storia d'amore fra Crovi e Virginia prenderà una svolta inaspettata.

Al momento, però, non è chiaro se gli ex coniugi si riavvicineranno o se ci sarà una separazione definitiva.

Un posto al sole, trama 6/5: Marina è attratta da Roberto

Anche per Marina e Roberto ci sarà un colpo di scena. Infatti, dopo avere rifiutato la corte del suo ex marito e aver chiuso il breve ritorno di fiamma avuto con una lettera, Giordano cambierà rotta. A tal proposito, l'imprenditrice si troverà ancora una volta a fare i conti con i propri sentimenti verso Ferri. Le anticipazioni rivelano che Marina proverà a sforzarsi, cercando di frenare l'attrazione che prova nei confronti di Roberto. Attualmente, però, non è ancora trapelato nessun indizio che faccia capire se la mamma di Elena cederà alla passione con il suo ex o meno. Non resta che attendere le prossime puntate di 'Un posto al sole', per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap partenopea.