Nella prima settimana di maggio ci saranno importanti novità e colpi di scena in Un posto al sole. A tal proposito, le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 2 a venerdì 6 maggio rivelano che Marina dovrà tenere a bada l'attrazione che prova nei confronti del suo ex marito. Nel frattempo, Roberto avrà un cambio di rotta e deciderà di interrompere tutti gli affari con il gruppo Petrone. A quel punto, Lara, vedendo i suoi piani andranno in frantumi, cercherà di allearsi con Fabrizio.

Un posto al sole, anticipazioni al 6 maggio: Marina è attratta da Roberto

Marina non è mai riuscita a dimenticare Roberto. L'imprenditrice, recentemente, si era lasciata andare alla passione con il suo ex marito ma, alla fine, aveva preferito tentare di salvare il suo matrimonio con Fabrizio Rosato. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda in televisione da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, rivelano che Marina si dovrà sforzare per tenere a bada la sua attrazione per Roberto. Giordano, infatti, sentirà scattare ancora una scintilla verso il suo ex marito, visti i recenti avvenimenti.

Un posto al sole, episodi al 6/5: Roberto rinuncia agli affari con Chiara

A tal proposito, Marina inizierà ad essere attratta da Roberto, vedendo il cambiamento di rotta dell'imprenditore.

Infatti, Giordano aveva implorato Ferri di non ricattare Chiara e di interrompere le losche mire verso il suo patrimonio. Petrone si era costituita e, a quel punto, fra Marina e Roberto le cose hanno preso una piega diversa. Ferri, infatti, sarà disposto ad interrompere ogni affare con la figlia di Giancarlo e la decisione dell'imprenditore avrà ripercussioni nel suo rapporto con Lara.

Un posto al sole, puntate al 6/5: Lara trama alle spalle di Roberto e Marina

A quel punto, Lara non starà ferma a guardare tutti i suoi piani che andranno in frantumi. Martinelli aveva stretto un'alleanza con Roberto, tentando di mettere mano all'ingente patrimonio di Chiara Petrone. Purtroppo, la deposizione della fidanzata di Nunzio e la decisione di Ferri, porteranno l'imprenditrice verso altri lidi.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 6 maggio rivelano che Lara si avvicinerà a Fabrizio. L'intento di Martinelli sarà quello di stringere un accordo con Rosato e, probabilmente, vorrà vendicarsi di Marina e Roberto. Al momento, non è ancora chiaro quali siano le intenzioni di Lara e se Fabrizio accetterà la proposta della nemica di Giordano. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire se fra Roberto e Marina ci sarà il lieto fine.