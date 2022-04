Inizia una nuova settimana in compagnia di Un Posto al sole: le anticipazioni delle puntate dal 18 al 22 aprile 2022 vedranno diverse coppie in crisi e amori a rischio, con esiti decisamente inaspettati.

Gli episodi di Upas vanno in onda come di consueto su Rai 3 alle ore 20:45 circa e su RaiPlay in streaming, dove possono essere rivisti anche in replica.

Lara, con un abile inganno e giocando con la fragilità di Chiara, è riuscita a ottenere la confessione sulla notte dell'incidente. In questo modo, non ha perso tempo per ricattare la giovane Petrone, costretta a prendere una decisione difficile.

Al fianco di Lara c'è Roberto, suo spietato complice. Nel frattempo, Marina si è accorta di non amare più Fabrizio che, pensando di farla felice, le ha organizzato una romantica sorpresa. Occhio a Raffaele che, in crisi con Ornella, si troverà troppo vicino a Elvira.

Un Posto al sole anticipazioni dal 18 al 22 aprile episodi su Rai 3

Nelle prossime puntate dalla soap Chiara e Nunzio si ritroveranno molto vicini dopo quanto successo. Lara è riuscita a ottenere la confessione e tiene in pugno la giovane Petrone insieme allo spietato Ferri, che non vede l'ora di mettere le mani sull'hotel che tanto desidera.

Nel frattempo, Angela prova a cercare un punto d'incontro con Franco, ma la situazione è complicata dalla sua ormai imminente partenza.

Ci saranno dei momenti molto divertenti che riguardano Renato, ancora alle prese con i postumi di una sbornia. Se lui non ricorderà nulla della sera precedente, Giuditta avrà bene in mente cosa è successo. Le cose, però, presto cambieranno completamente.

Chiara in pessime condizioni

Continuando con le nuove anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Chiara stremata dalla penosa situazione che sta vivendo.

Le sue condizioni di salute peggioreranno sempre di più, tanto da far preoccupare le persone a lei vicine.

La giovane Petrone troverà però in Marina una preziosa amica e alleata: oltre a spingerla a prendersi cura di sé, affronterà di petto Roberto, anche se con un esito inaspettato.

Intanto, Riccardo capirà che è arrivato il momento di confessare a Rossella una dolorosa verità.

La loro serenità di coppia sarà messa a dura prova.

Renato in grande crisi, spoiler Upas

Occhio alle nuove puntate di Un Posto al sole della settimana che va dal 18 al 22 aprile. Raffaele si troverà molto vicino a Elvira e, tormentato dai sensi di colpa, rifletterà su cosa prova veramente per Ornella, che tenterà comunque di recuperare il loro rapporto.

Il piccolo Jimmy tornerà dal viaggio con Micaela profondamente cambiato e Niko non ne capirà il motivo. Infine, una visita inaspettata finirà per gettare Renato in una nuova e dolorosa crisi.