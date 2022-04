L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 18 al 22 aprile 2022 con nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Chiara, la quale si ritroverà sempre più stremata dal piano diabolico architettato da Roberto Ferri.

Ma, questa volta, a spezzare una lancia in difesa di Chiara, ci penserà Marina, che finirà per puntare il dito contro Ferri.

Chiara stremata da Ferri: anticipazioni Un posto al sole al 22 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questi nuovi episodi di Un posto al sole in programma fino al 22 aprile 2022, rivelano che non si allenteranno le tensioni a palazzo Palladini.

I riflettori saranno puntati in primis su Chiara, la quale si ritroverà a dover affrontare uno dei periodi più bui della sua vita.

La ragazza, alle prese con la dipendenza da sostanze stupefacenti, si ritroverà anche a dover fare i conti con le minacce e i ricatti di Roberto Ferri.

Ecco perché in questi nuovi episodi della soap opera in onda su Rai 3, Chiara si sentirà sempre più stremata da questa trappola che il perfido Ferri ha messo in piedi assieme alla sua complice Lara, ai danni proprio della giovane ragazza.

Marina in guerra contro Roberto Ferri: spoiler Un posto al sole

Di conseguenza, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Chiara si ritroverà costretta a guardare dentro se stessa, per evitare di lasciare spazio alla propria debolezza e, in quel modo, finire definitivamente nella trappola messa in piedi da Ferri.

Come riuscirà a risolvere questa situazione e fare in modo che Roberto e Lara non abbiano la meglio?

La situazione per Chiara assumerà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui sarà Marina Giordano a prendere in mano le redini di questa vicenda.

La donna non si farà problemi a schierarsi in difesa di Chiara, pronta a dare il via al nuovo scontro che la vedrà sul piede di guerra non solo contro Roberto Ferri ma anche contro la sua acerrima nemica Lara.

Raffaele sempre più distante da Ornella: anticipazioni Un posto al sole 18-22 aprile

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 18 al 22 aprile 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Ornella e Raffaele.

I due coniugi si ritroveranno sempre più in crisi e ai ferri corti, anche se in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 1, sarà Ornella a fare dei primi passi avanti nei confronti del marito.

La donna, quindi, dimostrerà di essere disposta a ricucire lo strappo che si è creato con Raffaele e a riprendere così in mano le redini del loro matrimonio.

Peccato, però, che Raffaele non sarà dello stesso parere: il portiere di Palazzo Palladini si lascerà prendere sempre più da Elvira, l'amica speciale che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.