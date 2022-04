Si preannunciano movimentate le puntate della telenovela iberica Una vita, in onda su Canale 5 dal 24 al 30 aprile 2022. Dalle anticipazioni si evince che Sabina non si fiderà di Daniela, poiché crederà che la stia tenendo sotto controllo su ordine della polizia. Aurelio Quesada e Genoveva Salmeron invece diventeranno amanti.

Anticipazioni Una vita, puntate al 30/04: Aurelio turbato per la sorella, Sabina non si fida di Daniela

Nel corso degli episodi che i fan italiani avranno modo di seguire sul piccolo schermo italiano da domenica 24 a sabato 30 aprile, Natalia dopo essersi rifiutata di conoscere Pierre Caron su richiesta del fratello accetterà di cenare con Felipe: Genoveva cercherà di impedire a Rosina di sorprendere suo marito e la sua alleata insieme al ristorante Nuovo Secolo.

Nonostante ciò ad Acacias 38 inizieranno a circolare dei pettegolezzi sul rapporto tra Alvarez Hermoso e la giovane Quesada. Intanto i telespettatori apprenderanno della tresca tra Aurelio e Salmeron. Quest’ultima non appena Natalia le dirà che Felipe non vuole avere fretta con lei, le chiederà di farlo ingelosire con Pierre Caron: in realtà quest’ultimo si scoprirà essere stato ingaggiato da Marcos, per attuare la vendetta contro Natalia. Intanto Mendez farà delle indagini sul decesso di Felicia, che sembreranno scagionare la sorella di Aurelio. Pierre Caron ricatterà Natalia, dicendole di essere disposto a denunciarla se non diventerà una spia per conto dei francesi: quando Aurelio sarà abbastanza turbato per la sorella, Genoveva architetterà un piano per farla sparire.

Intanto Antonito, dopo un discorso del padre Ramon, deciderà di moderare i toni al Congresso: il marito di Lolita verrà svegliato da Leonardo, l’ex compagno della cellula anarchica di cui faceva parte Soledad. Antonito a questo punto non nasconderà la sua preoccupazione al padre, visto che gli dirà di temere uno sciopero da parte degli operai.

Roberto riuscirà a convincere Sabina a non costituirsi alla polizia, fingendosi estranea alla notizia sui due banditi uscita su un giornale. A proposito di quest’ultima, sarà convinta che Daniela stia collaborando con la giustizia.

Ignacio dichiara il suo amore ad Alodia, Soledad minacciata da Fausto

Alodia approfitterà dell’assenza dei suoi padroni per fare un pranzo con Ignacio, e dopo aver visto lo stesso in compagnia di uno strano individuo deciderà di rimanere a casa dei Dominguez: il ragazzo per non destare ulteriori sospetti, sorprenderà la domestica con un bacio dichiarandole il suo amore.

Casilda e Fabiana quando sapranno ciò che è successo tra Alodia e il nipote di Bellita, cercheranno di convincere la fanciulla a non intraprendere alcuna relazione. Fabiana intanto non convincerà Jacinto e Casilda, a causa del suo diverso atteggiamento nei confronti di Servante. Ignacio invece raggiungerà l’amico Florencio per concludere un losco traffico.

Nel contempo Soledad, dopo essere stata minacciata da Fausto, non avrà altra scelta oltre a quella di collaborare per un attentato. La domestica inviterà Marcos ad andarsene via dal quartiere senza riuscire a convincerlo. Quest’ultimo, quando verrà a conoscenza che sua figlia Anabel l’ha ingannato facendogli credere che da adesso in poi prenderà le distanze dai Quesada, chiederà a Miguel di cercarla: dopo aver fatto i conti con un rifiuto da parte del ragazzo, Bacigalupe farà una telefonata.

Roberto invece troverà una misteriosa combinazione nel portafoglio di Marcos. Miguel dopo aver litigato ancora una volta con Anabel riceverà un due di picche da Daniela, poiché rifiuterà il suo invito a cena. Per concludere il giovane Olmedo apprenderà che Marcos e Aurelio stanno sfruttando la società per vendere armi ai francesi e ai tedeschi.