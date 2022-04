Il Paradiso delle Signore 6 sta per finire e l'ultima puntata va in onda su Rai 1 il 29 aprile. Tante storie avranno un inaspettato finale, mentre altre lasceranno aperte le trame per la prossima stagione, confermatissima dalla Rai per la gioia dei telespettatori. Ci sarà un colpo di scena che non piacerà ai fan nell'episodio del 27 aprile. Marcello, stanco di sentirsi inferiore a Torrebruna, deciderà a malincuore di lasciare Ludovica. Ormai è l'unica soluzione per riavere un po' di dignità e lasciare che la donna che ama stia con una persona in grado di offrirle ciò che merita.

Ma non sarà l'unica coppia a lasciarsi in questa emozionante e imperdibile puntata. Ecco come andranno le cose.

Finale Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni

Le anticipazioni delle puntate finali Il Paradiso delle Signore svelano che Stefania sarà molto combattuta. Da una parte ama Marco e non vorrebbe altro che stare con lui, ma dall'altra sa che, se cedesse all'amore, Gloria finirebbe nei guai.

Gemma l'ha ricattata: se starà con Marco denuncerà sua madre. Una vile mossa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Marcello lascia Ludovica in lacrime

Nel frattempo Ferdinando ha occupato un posto sempre più importante nella vita di Ludovica. Si è offerto di aiutare sua madre spendendo una cifra esorbitante per la costosa operazione e inoltre non ha mai smesso di darle supporto emotivo.

Marcello è stanco, non ce la fa più. Si sente inadeguato e Flavia spinge parecchio per peggiorare la sua convinzione. La signora Brancia centrerà l'obiettivo con sua grande gioia.

Così, nelle puntate finali de Il Paradiso delle Signore, Marcello lascia Ludovica per sempre, certo di fare la scelta giusta. A consolarla ci penserà subito Ferdinando, ma con la sua solita eleganza.

Umberto pianta Adelaide, finale Il Paradiso delle Signore 6

Lieto fine anche per Dante e Beatrice, che inaspettatamente avranno il benestare di Vittorio. Sarà proprio Conti a mettere lo zampino affinché i due si mettano insieme.

Flora ha deciso di partire per l'America, ma ancora non sa che cosa le stia per accadere. A volte i sogni diventano realtà come nelle favole.

Come svelano le anticipazioni del gran finale Il Paradiso delle Signore, Umberto lascerà Adelaide per stare con la giovane Ravasi.

Umberto capirà di essersi profondamente innamorato di Flora e, senza nemmeno pensarci due volte, correrà da lei per fermarla in extremis e dichiararsi. Per la contessa sarà un boccone molto amaro da digerire. La sconfitta brucerà tantissimo, ma Adelaide non si perderà certo d'animo. Sarà proprio questa una delle trame che diventerà centrale nelle nuove puntate della soap che andranno in onda su Rai 1 dopo la consueta pausa estiva.