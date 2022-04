Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a sabato 23 aprile, Aurelio per fare un torto a Marcos chiederà ad Anabel di sposarlo. Lei acconsentirà, sperando che i rapporti tra il padre ed il suo futuro marito possano migliorare. Inoltre Miguel inviterà i suoi nonni a costituirsi alla polizia, mentre Soledad incontrerà in carcere Fausto e se non aiuterà il suo gruppo anarchico rischierà la vita.

Ramon parla con Antonito della sue posizioni estremiste

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 18 al 23 aprile, Anabel esternerà ad Aurelio il suo convincimento che il padre non è coinvolto nell'aggressione di Natalia. Dal canto suo Marcos inviterà Miguel a tornare a lavorare per lui, aiutandolo nel recuperare il rapporto con la figlia. Inoltre Ramon parlerà con Antonito in merito alle sue posizione estremiste. In tutto questo Miguel dopo essersi confrontato con nonno, acconsentirà a lavorare per il Bacigalupe, per stare vicino ad Anabel e difenderla da Aurelio.

Miguel suggerisce ai nonni di costituirsi alla polizia

Secondo le anticipazioni televisive fino al 23 aprile, Mendez riferirà a Josè Miguel che suo nipote Ignacio ha un comportamento impeccabile.

Intanto Roberto rivelerà a Sabina che secondo lui è stato proprio Marcos ad aggredire Natalia. Inoltre Casilda vedrà Alodia insieme ad Ignacio ed i suoi sospetti successivamente troveranno conferma visto che il ragazzo avrà un incontro con Florencio, un personaggio losco. Marcos invece sarà sul punto di picchiare Anabel, quando gli rivelerà delle notizie sapute sul suo conto, ma sarà fermato in tempo da Soledad.

L'uomo però non mancherà di essere irascibile e lo sarà a maggior ragione, dopo che Genoveva diffonderà sue notizie personali.

Nel frattempo Lolita spronerà il marito a smetterla con le sue idee estremiste. In tutto questo si apprenderà che Daniela altri non è che una investigatrice sotto copertura con il compito di incriminare Roberto e Sabina, mentre Aurelio e Marcos si confronteranno duramente per strada.

Il Quesada per fare un torto al rivale, chiederà ad Anabel di essere sua moglie. Tra le altre cose Roger comunicherà a Daniela che presto uscirà un articolo, in cui è riportata la notizia che la polizia è vicina ad arrestare una coppia di ladri. Miguel inviterà i suoi nonni a costituirsi, ma loro saranno più orientati a fuggire via.

Soledad incontra Fausto in carcere

In base agli spoiler della prossima settimana, due uomini fermeranno Soledad e le diranno di recarsi in carcere per parlare con Fausto. Una volta giunta sul posto, l'uomo le riferirà che il gruppo anarchico del quale faceva parte ha bisogno del suo supporto. Se non dovesse intervenire, rischierà la vita. Intanto Anabel acconsentirà a sposarsi con Aurelio, confidando che i problemi con suo padre possano risolversi al più presto. Infine Ramon elaborerà un piano per far tornare Antonito su posizioni più equilibrate, mentre Anabel chiederà il perdono di Marcos, dicendogli che non avrà più alcun rapporto con i Quesada.