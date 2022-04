La soap opera spagnola Una vita prosegue la sua consueta messa in onda su Canale 5, e negli episodi che verranno trasmessi dal 1 al 7 maggio 2022 si assisterà all’arresto di Natalia Quesada, mentre Alodia Expósito avrà una grossa preoccupazione quando Ignacio Quiroga Del Campo dopo averla corteggiata si allontanerà da lei, poiché sospetterà di aspettare un figlio dal ragazzo.

Anticipazioni Una vita, episodi al 7 maggio: Natalia viene rapita, Aurelio accetta che sia Felipe a difendere sua sorella

Gli spoiler delle puntate in programma sul piccolo schermo da domenica 1 a sabato 7 maggio, dicono che Aurelio dopo aver consolato la sorella Natalia intimorita al pensiero di essere processata come spia farà visita ad Anabel senza nessun preavviso: Marcos non appena saprà del gesto fatto da Quesada tramite Soledad, sceglierà di tendere un tranello alla figlia.

Aurelio caccerà via di casa Servante e Jacinto, quando cercheranno di convincerlo a far parte della loro squadra. Quesada e Genoveva non appena Natalia farà sapere a entrambi di aver accettato di uscire con Felipe, decideranno di attuare il loro piano. Mentre Marcos ordinerà a Caron di agire contro la giovane Quesada in fretta, la diretta interessata verrà rapita sotto lo sguardo di Alvarez Hermoso: a salvare la fanciulla ci penseranno proprio quest’ultimo, Ignacio e Jacinto. In seguito Natalia si arrabbierà con il fratello Aurelio, per aver appreso che c’è il suo zampino e quello di Genoveva con ciò che le è accaduto. A proposito di quest’ultima, rimarrà turbata dopo aver parlato con Anabel.

Leonardo farà avere a Soledad due scatole contenenti qualcosa di pericoloso: questo incontro desterà dei sospetti in Fabiana.

Mendez, invece, verrà aggredito da dei misteriosi individui, dopo aver fatto sapere al garzone della drogheria chi è coinvolto con la morte di Felicia: Alvarez Hermoso parecchio preoccupato per il commissario, chiederà notizie a Marcos.

A questo punto Natalia verrà arrestata, proprio quando sarà intenta a darsi un bacio con Felipe: quest’ultimo deciderà di prendere le difese della fanciulla e Aurelio non potrà fare altro che accettare.

Alodia disperata a causa di Ignacio, Daniela bacia Miguel

Intanto Bellita finirà per infastidire il marito Josè Miguel dopo aver bevuto una tisana miracolosa, invece Rosina rimarrà delusa per non essere riuscita a ottenere il risultato che sperava.

Miguel verrà aggiornato sullo sciopero, e Antonito cercherà di farsi dare informazioni dal giovane avvocato inutilmente: purtroppo nel bel mezzo di un tumulto quest'ultimo verrà ferito. Dopo l'accaduto il marito di Lolita scriverà un articolo di dura condanna sulle rivolte, e suo padre farà il possibile per non farglielo pubblicare.

Alodia, invece, cederà alla corte di Ignacio, che dopo aver raggiunto il suo scopo prenderà le distanze da lei facendola sprofondare nello sconforto totale: la domestica non riuscirà a stare tranquilla, poiché temerà di poter essere in dolce attesa. Josè Miguel invece dopo aver cercato di parlare da solo con Ignacio, si chiederà se Mendez ci ha visto chiaro sul conto del giovane.

Daniela non appena Miguel sarà in procinto di assistere i manifestanti arrestati, lo sorprenderà dandogli un bacio. Sabina non perderà tempo per accusare la domestica di essersi approfittata di suo nipote. A questo punto Roberto e la moglie uniranno le loro forze per smascherare Daniela, ma il loro tentativo fallirà. Miguel, dopo aver chiesto ai suoi genitori di lasciare in pace la domestica, inizierà a non fidarsi della stessa quando la vedrà con Roger e alcuni poliziotti. Infine Miguel verrà a conoscenza finalmente della verità sui suoi genitori, dopo aver invitato Roberto a parlargli di Zurigo.