Bellita verrà a conoscenza che Josè Miguel ha prenotato una stanza in un lussuoso albergo della città. Del Campo, quindi, sottoporrà il coniuge a un divertente interrogatorio per vederci più chiaro. Nel frattempo Dominguez le chiederà di avere fiducia e pazienza, perché a breve scoprirà come stanno davvero le cose.

La camera d'albergo, difatti, sarà prenotata per Emilio e Cinta senza la piccola Linda, ma la permanenza della coppia a calle Acacias sarà di breve durata.

Bellita scoprirà che Josè Miguel ha riservato una stanza in un albergo di lusso e penserà che il marito la stia tradendo

Le anticipazioni della fiction daily iberica raccontano che Bellita sarà oltremodo impegnata con il lancio del nuovo disco e del suo libro autobiografico, ma al contempo sarà in pensiero per Alodia. Del Campo, difatti, sa che Exposito è rimasta incinta di Ignacio, il quale l'ha sedotta e abbandonata, non volendo occuparsi del bimbo che porta in grembo.

La cantante, inoltre, verrà a conoscenza che Josè Miguel ha prenotato una stanza in un lussuoso albergo in città e in maniera impulsiva nutrirà il sospetto che il coniuge possa avere un'amante.

Dominguez ribadirà a Del Campo di amare soltanto lei e la inviterà ad avere fiducia nei suoi riguardi

Le trame della soap opera spagnola riportano che Del Campo, più che mai intenzionata a voler far luce sulla faccenda, deciderà di mettere scherzosamente sotto torchio il consorte. Dominguez senior, comprendendo i timori della moglie, tenterà di rincuorarla in tal senso ribadendole di amare soltanto lei.

Josè Miguel, inoltre, inviterà la moglie ad avere maggior fiducia nei suoi confronti e le assicurerà che a breve la verità verrà fuori.

La camera d'albergo sarà prenotata da Cinta ed Emilio

Gli spoiler iberici di Acacias 38 svelano che la pazienza di Bellita sarà premiata, in quanto scoprirà che la stanza d'albergo è stata in realtà prenotata per Emilio e Cinta, in visita nel quartiere senza la piccola Linda, alla quale avranno risparmiato la fatica del lungo viaggio dall'Argentina alla Spagna.

La coppia arriverà a calle Acacias per fare il loro personale in bocca al lupo a Bellita per i suoi nuovi progetti. Emilio, invece, avrà una doppia motivazione, ovvero esprimere il suo dolore per la morte della mamma Felicia, sebbene l'uomo sia totalmente all'oscuro del fatto che sia passata a miglior vita in quanto avvelenata da Soledad.