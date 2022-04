Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16:00 su Canale 5 e in streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily spagnola ideata da Aurora Guerra raccontano che Genoveva tenterà di convincere Marcos a diventare soci, mentre Soledad metterà in guardia Bacigalupe senior che dietro la proposta della dark lady ci sia una truffa ai suoi danni. Marcos, intanto, andrà a casa di Salmeron e quest'ultima continuerà a fargli pressioni così l'uomo, oramai certo che la dark lady voglia raggirarlo, estrarrà una pistola.

Nell'appartamento di Genoveva, però, ci sarà anche Natalia appositamente nascosta e quando vedrà l'amica lottare con Bacigalupe, deciderà di intervenire pugnalando il padre di Anabel e lasciandolo privo di vita.

Genoveva vorrà raggirare Marcos, ma quest'ultimo verrà messo in guardia da Soledad

Le trame della soap opera iberica riportano che da quando Genoveva è entrata in affari coi Quesada ha identificato Marcos come un nemico da distruggere.

Salmeron, con lo scopo di raggirare l'uomo, proporrà a Bacigalupe senior di diventare socio. Appena ricevuto il consenso di Aurelio, difatti, la dark lady si adopererà per mettere in atto le prime mosse per convincere il padre di Anabel, il quale inizialmente sembrerà credere alla buona fede di Genoveva essendo propenso ad accettare la proposta ricevuta.

A mettere in guardia Marcos, però, ci penserà la domestica e amante Soledad, la quale gli farà presente che Salmeron altro non vuole che raggirarlo. A seguito delle parole dell'inserviente, il signor Bacigalupe cambierà atteggiamento riguardo la proposta di Genoveva e quest'ultimo non ci metterà molto ad accorgersene.

A fronte di ciò, la dark lady con l'ausilio di Natalia deciderà di tendere una trappola a Marcos.

Natalia ucciderà Marcos per difendere Genoveva

Gli spoiler spagnoli di Acacias 38 anticipano che il diabolico piano architettato da Genoveva consisterà nell'invitare nel suo appartamento Marcos mentre Natalia sarà ben nascosta, con lo scopo di convincere a tutti i costi l'uomo a diventare socio.

Giunto a casa della dark lady, quest'ultima continuerà a fare pressioni su Marcos e la situazione prenderà poco dopo una brutta piega.

Il padre di Natalia, essendo oramai certo di essere la potenziale vittima di una truffa, prenderà in mano una pistola. Genoveva repentinamente si scaglierà contro Marcos per togliergli l'arma, così tra i due inizierà una colluttazione.

A quel punto, Bacigalupe si accorgerà che all'interno della casa c'è anche Natalia e capirà che le due donne gli hanno teso un'imboscata. La sorella di Aurelio, notando l'amica in difficoltà, accoltellerà Marcos con un pugnale e quest'ultimo perderà la vita pochi minuti più tardi.

Se da un lato Genoveva sarà fiera di Natalia e penserà subito a come togliere il corpo dell'uomo dal soggiorno, dall'altro lato Quesada inorridirà rendendosi conto non solo di essere complice di un delitto ma anche di essere ricattabile dalla dark lady d'ora in poi.