Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e in streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni iberiche della fiction daily ideata da Aurora Guerra rivelano che Marcos corromperà Pierre affinché ricatti Natalia, nel frattempo la giovane Quesada sarà intimorito dalle minacce di Carron e chiederà aiuto al fratello Aurelio e a Genoveva. La dark lady, intanto, e Aurelio organizzeranno un finto sequestro per Natalia e, dopo che il rapimento non andrà in porto, due poliziotti si presenteranno a casa della Quesada con un mandato d'arresto.

Felipe, infine, si offrirà come avvocato per la difesa di Natalia.

Pierre ricatterà Natalia dopo essere stato corrotto con del denaro da Marcos

Le trame spagnole di Una vita riportano che il rapporto tra Marcos e i Quesada non sia idilliaco, per usare un eufemismo, non è di certo una novità Bacigalupe senior stavolta sarà intenzionato a colpire Natalia e, per riuscire in tale intento, deciderà di corrompere Pierre affinché lo stesso minacci la ragazza di essere una spia dei tedeschi locata di nascosto in Spagna.

Carron, quindi, esigerà che la sorella di Aurelio divenga una spia francese perché, qualora dovesse rifiutarsi, la farebbe processare da un tribunale militare d'oltralpe.

Natalia racconterà ad Aurelio e Genoveva di essere stata ricattata da Pierre

Le anticipazioni iberiche di Acacias 38 svelano che Natalia, dopo le pesanti accuse di Pierre, racconterà al fratello e alla dark lady di essere stata ricattata.

Genoveva e Aurelio non ci metteranno molto a intuire che dietro le vessazioni subite da Natalia ci siano lo zampino del padre di Anabel.

Vogliosa di farla pagare a Bacigalupe senior, Salmeron proporrà al figlio di Salustiano di organizzare un finto sequestro per la giovane Quesada, malgrado quest'ultima non dovrà esserne al corrente così da rendere il tutto quanto più verosimile possibile agli occhi altrui.

Due poliziotti arresteranno Natalia e Felipe si offrirà come suo avvocato

Gli spoiler della soap opera spagnola evidenziano che il giorno del falso rapimento due brutti ceffi assoldati da Genoveva e Aurelio aggrediranno Natalia con l'intento di portarla con loro.

Fortunatamente, però, accanto alla giovane Quesada ci saranno Felipe, Ignacio e Jacinto che la trarranno in salvo.

Nonostante il pericolo sembrerà scampato, per Natalia i guai non saranno finiti, difatti poco dopo alla porta della sua casa giungeranno due poliziotti che l'arresteranno.

La sorella di Aurelio finirà, quindi, in galera perché accusata da Pierre di spionaggio e Felipe si offrirà come suo avvocato difensore.