Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily tedesca creata da Bea Schmidt anticipano che Benni vorrà andare in Nuova Zelanda e, per riuscire in tale intento, falsificherà una lettera di referenze. Beccato in flagrante da Alfons, Benni avrà un duro scontro sia con la madre Cornelia che con Robert, quest'ultimo però concederà al ribelle ragazzo un ultimo permesso per fare un allenamento in mountain bike assieme a Max. Benni, infine, avrà un grave incidente di fronte agli occhi della madre, la quale accuserà il figlio di Werner di esserne responsabile.

Benni vorrà andare in Nuova Zelanda

Le anticipazioni bavaresi di Tempesta d'amore raccontano che il rapporto tra Benni e la madre Cornelia è stato inesistente per svariati anni, almeno finché il ragazzo non ha deciso di presentarsi nel lussuoso hotel a cinque stelle.

Tra Holle e il figlio, soprattutto a causa del carattere irruente e ribelle di quest'ultimo, tornasse il sereno c'è voluto del tempo e gran parte del merito è stato di Robert, il quale ne ha favorito la permanenza offrendogli un lavoro come aiuto cuoco.

Nelle prossime puntate, però, la voglia di Benni di andare in Nuova Zelanda lo porterà a compiere un gesto poco corretto.

Alfons coglierà Benni con le mani nel sacco

Le trame tedesche di Sturm der Liebe riportano che Benni, voglioso più che mai di andare in Nuova Zelanda, chiederà a Robert di scrivergli una lettera di raccomandazione ma l'albergatore si rifiuterà.

Intenzionato a non abbandonare il suo sogni, il figlio di Cornelia deciderà di scrivere la lettera di referenze di suo pugno ma firmandola come se fosse uno dei proprietari del Fürstenhof.

Alfons, però, coglierà il ragazzo in flagrante e non potrà non raccontarlo ai Saalfeld, i quali a loro volta lo faranno presente a Cornelia.

Cornelia e Robert litigheranno con Benni

Gli spoiler bavaresi della soap opera svelano che Benni, dopo essere stato scoperto, avrà un duro litigio con Cornelia e Robert. Il ragazzino si chiarirà poco dopo con l'albergatore e quest'ultimo gli concederà un ultimo permesso per fare un allenamento in mountain bike assieme a Max prima di tornare al lavoro.

L'allenamento in mountain bike sarà acrobatico e il figlio di Holle, non essendo ferrato in tale disciplina, avrò un grave incidente durante un pericoloso salto proprio di fronte agli occhi di Cornelia.

Benni perderà conoscenza e verrà prontamente portato in ospedale da Cornelia. Robert, infine, si precipiterà in clinica per sincerarsi delle condizioni di salute del figlioccio ma dovrà sorbirsi l'ira della fidanzata che lo accuserà di essere responsabile dell'incidente avvenuto al figlio.