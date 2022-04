Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che arrivano dalla registrazione del 16 aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Ancora una volta al centro dell'attenzione c'è stato il cavaliere Riccardo Guarnieri, inoltre è tornata alla ribalta anche Gemma Galgani, che ha finalmente voltato pagina.

Ida Platano, invece, contrariamente a ogni aspettativa, non era presente in studio a questa nuova registrazione del programma Mediaset.

Riccardo conosce un'altra dama: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di aprile rivelano che Riccardo è uscito in esterna con la dama Maria Grazia.

Tuttavia, non è stato possibile commentare l'esterna tra i due, dato che la dama non ha preso parte alla nuova registrazione del 16 aprile, per motivi personali.

Intanto, però, per Riccardo è arrivata in studio una nuova dama che ha avanzato la sua proposta di conoscerlo e Riccardo non si è tirato indietro, disposto ad approfondire la conoscenza e quindi la frequentazione fuori dalla trasmissione.

Ida Platano assente in studio a Uomini e donne

Per quanto riguarda, invece, Ida Platano, la dama del trono over non ha preso parte a questa nuova registrazione del programma e quindi sarà assente in studio per alcune puntate.

Tuttavia, dalle anticipazioni di Uomini e donne, non emergono i motivi di questa assenza in studio: non è stato svelato, quindi, il perché di questa assenza in studio della dama Ida Platano che, nel corso della registrazione di ieri pomeriggio, è stata al centro dell'attenzione per un nuovo scontro al vetriolo con Tina Cipollari.

Intanto gli spoiler della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che Gemma Galgani tornerà di nuovo al centro dell'attenzione mediatica.

Gemma volta pagina con Giacomo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Dopo un periodo di "assenza" pur essendo presente in studio, ecco che Gemma tornerà a prendersi il centro dell'attenzione, complice la sua nuova conoscenza: è Giacomo, uno dei cavalieri presenti nel parterre del trono over di Uomini e donne, il quale ha chiesto di poter uscire con la dama torinese e quindi poterla conoscere meglio fuori dagli studi del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tra i due è subito scattato un certo feeling, come dimostra anche il ballo anche hanno insieme in trasmissione. Questa volta sarà quella giusta per la storica dama torinese del trono over? Sarà chiarito nel corso delle prossime nuove puntate.