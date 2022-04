La registrazione di Uomini e Donne di sabato 16 aprile è stata ricca di colpi di scena e novità. A tal proposito, Ida Platano non era presente in studio, mentre Gemma ha iniziato una nuova conoscenza con Giacomo. Nel frattempo, Biagio è uscito con Katia, ma l'appuntamento fra i due protagonisti del parterre non è andato bene. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Luca ha baciato in esterna Aurora.

Uomini e Donne, registrazione 16 aprile: Ida Platano assente dallo show

Ida Platano è stata una delle protagoniste delle ultime puntate di Uomini e Donne.

Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del dating show di Maria De Filippi, la parrucchiera ha avuto ampio spazio nella trasmissione. Nell'ultima registrazione del programma di Canale 5, però, la dama non è stata presente in studio. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ida Platano non era presente nella registrazione delle nuove puntate avvenuta nella giornata di sabato 16 aprile. Al momento, però, non è chiaro come mai la dama non si sia presentata in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Gemma Galgani frequenta Giacomo

Gemma Galgani, invece, non ha avuto molto spazio nelle recenti puntate di Uomini e donne, andate in onda sul piccolo schermo nell'ultimo periodo.

Infatti, la dama torinese era rimasta senza corteggiatori, dopo la fine della conoscenza con Franco. Nelle riprese del 16 aprile, però, c'è stata una novità per Galgani. Le indiscrezioni sulla registrazione rivelano che Gemma ha iniziato una frequentazione con Giacomo, un cavaliere del parterre del dating show. A tal proposito, il single ha proposto alla dama di uscire per conoscersi e la coppia ha ballato insieme in studio.

Uomini e Donne, nelle prossime puntate: Biagio esce con Katia, Luca bacia Aurora

Biagio, invece, è uscito con Katia e la serata per i due protagonisti del parterre è andata molto male. Infatti, la dama avrebbe preferito andare a mangiare sushi, mentre il cavaliere campano ha optato per portare la donna a mangiare una pizza. Nel frattempo, Bruno ha ripreso a vedersi con Vincenza.

Riccardo ha raccontato di essere uscito a cena, la sera di venerdì 15 aprile, con Mariagrazia, ma la single non era presente in studio nella registrazione del 16 aprile. Inoltre, Guarnieri ha conosciuto una nuova ragazza, arrivata in studio per conoscerlo e ha deciso di tenerla. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Luca ha baciato Aurora in esterna, ma in studio la coppia ha discusso, perché la corteggiatrice ha chiesto la differenza fra il bacio che si è scambiato con lei, rispetto a quello dato a Lilli. Il tronista, a quel punto, ha definito 'fredda' Aurora e, pertanto, la ragazza ha lasciato lo studio. Soraia, invece, quando ha visto l'esterna del tronista con la sua rivale ha pianto, ma poi è riuscita a ballare con Luca. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei protagonisti del dating show.