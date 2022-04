Molti colpi di scena avverranno durante i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in programma dal 25 al 29 aprile in prima visione su Rai 1. Le trame della soap opera narrano che Umberto Guarnieri deciderà di chiudere la storia con la contessa Adelaide dopo aver capito di amare Flora Ravasi, in procinto di partire per l'America

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: episodi da lunedì 25 a venerdì 29 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti i nuovi episodi in programma da lunedì 25 a venerdì 29 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 rivelano che Beatrice sarà dimessa dall'ospedale dopo essere rimasta vittima di un drammatico incidente.

Vittorio, a questo punto, convincerà la cognata a stare a casa con lui per riprendersi dalle conseguenze del coma, in cui era piombata. A tal proposito, la madre di Serena si sforzerà di prendere le distanze da Dante, sebbene invano.

Ed ecco, che Vittorio scoprirà che la cognata sta soffrendo molto per il distacco da Romagnoli. Per questa ragione, il direttore Conti organizzerà un piano per aiutarla a riavvicinarsi all'italo-americano. Alla fine, Dante e Beatrice si riappacificheranno grazie all'aiuto del marito di Marta.

Umberto ferma Flora prima di partire per l'America

Stando agli spoiler dei nuovi episodi in programma fino al 29 aprile si evince che ci saranno delle novità per Flora. La stilista, infatti, annuncerà a tutti i conoscenti di avere intenzione di trasferirsi in quanto ha trovato un nuovo posto di lavoro in America.

A tal proposito, la Ravasi Jr farà le valigie pronta per salpare all'estero. Per questo motivo, la donna saluterà tutti i suoi colleghi del grande magazzino per prepararsi ad una nuova avventura.

Umberto (Roberto Farnesi), invece, deciderà di lasciare Adelaide, in quanto vuole trascorrere il resto della sua vita accanto a Flora.

Per questa ragione, il commendatore fermerà la stilista appena prima di partire per l'America. In questo modo, la contessa capirà che il Guarnieri si è davvero innamorato della Ravasi jr. A tal proposito, il padre di Marta apparirà disposto addirittura a lasciare la Villa.

Adelaide medita una vendetta contro il commendatore dopo essere stata lasciata

Dante (Luca Bastianello) confiderà a Fiorenza di aver rinunciato all'acquisto del marchio de Il Paradiso per poi chiedere perdono a tutto lo staff. Adelaide, intanto, entrerà in possesso delle quote del grande magazzino, che erano in mano a Romagnoli. Purtroppo l'italo-americano sarà all'oscuro che la contessa ha intenzione di architettare una terribile vendetta nei confronti del commendatore, reo di averla lasciata per Flora.