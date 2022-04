Mentre sul web inizia a prendere piede l'indiscrezione secondo la quale Gemma starebbe per lasciare definitivamente Uomini e donne, Giorgio Manetti torna a punzecchiare la ex fidanzata ricordando come e perché è finita tra loro. Quando i giornalisti gli hanno chiesto come mai non c'è stato il ritorno di fiamma con Galgani, il "gabbiano" ha precisato che è stato lui a respingere ogni tentativo di riavvicinamento della dama dopo la prima rottura voluta proprio da lei.

Nuovi frecciatine dal 'gabbiano' di Uomini e Donne

Non accennano a placarsi le chiacchiere attorno a Gemma Galgani.

Mentre un suo ex spasimante anticipa la sua presunta intenzione di lasciare per sempre Uomini e Donne insieme a Giacomo (il cavaliere che sta conoscendo da qualche settimana), la torinese è nuovamente presa di mira da Giorgio Manetti con velate frecciatine a mezzo stampa.

Intervistato da un sito d'informazione, infatti, il toscano ha ricordato che se lui e la dama si sono lasciati dopo circa otto mesi di intensa frequentazione è solo per "colpa" di lei e delle paure che aveva al tempo.

Quando un giornalista gli ha domandato perché non c'è mai stato un riavvicinamento tra lui e la protagonista del Trono Over, il "gabbiano" ha risposto: "Lei ha fatto di tutto per riconquistarmi ma, come dissi a Maria De Filippi, io sono come il tempo.

Passo ma non torno indietro".

Porte chiuse alla dama di Uomini e Donne

La stoccata finale, poi, Giorgio l'ha data quando ha dichiarato: "Ci doveva pensare prima".

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, dunque, ha le idee chiarissime sui motivi che hanno portato alla rottura con Gemma: è stata lei a chiudere per la prima volta perché sicura che il suo amore non fosse ricambiato come sperava.

A distanza di anni da quella puntata in cui è stato lasciato senza preavviso, Manetti si mostra ancora piccato e convinto che se le cose sono andate così è solo colpa della dama che non ha avuto la forza di andare avanti a conoscerlo.

Dopo il "gabbiano", la torinese ha amato altri uomini ma la sensazione della maggior parte dei telespettatori del dating-show è che nel suo cuore ci sia ancora soltanto lui e che il resto sia stato un "diversivo".

Si è ipotizzato tante volte un ritorno di Giorgio nel cast del format di Maria De Filippi (come è accaduto con Riccardo Guarnieri meno di un mese fa), ma lui si è sempre esposto per smentire e per precisare che se non ha mai rimesso piede negli studi Elios è per sua espressa volontà.

Rumor sulla protagonista di Uomini e Donne

Oltre che per le frecciatine che continua a lanciarle Giorgio, in queste ore Gemma è al centro del Gossip per un'indiscrezione che, se fosse vera, sarebbe clamorosa.

Un cavaliere che Galgani ha frequentato per poco tempo qualche settimana fa, il signor Pierluigi, ha rilasciato dichiarazioni spiazzanti sul futuro della dama a Uomini e Donne.

"Vi anticipo che lascerà il programma con Giacomo, è giunto il momento e le serve una buona uscita", ha fatto sapere l'ex protagonista del dating-show in una recente intervista.

Questo rumor si aggiunge ai tanti altri che sono circolati ultimamente su quello che potrebbe fare la torinese dopo l'estate. Voci ancora tutte da confermare, infatti, da tempo sostengono che la redazione e Maria De Filippi sarebbero pronti a rinunciare alla 72enne dopo più di un decennio: pare che Gemma non rientri più nei piani degli addetti ai lavori, ormai concentrati esclusivamente su Ida, Riccardo e il loro chiacchieratissimo riavvicinamento.

Se la protagonista del Trono Over abbandonerà la trasmissione oppure no, lo si saprà con certezza solo leggendo le anticipazioni delle prossime puntate che saranno registrate.