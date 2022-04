Ida Platano torna ad essere attiva sui social dopo le ultime puntate di Uomini e donne che l'hanno vista al centro dell'attenzione e delle critiche.

La storica dama del trono over continua ad essere alla ricerca della sua anima gemella e, nel corso delle ultime settimane, ha dovuto confrontarsi col ritorno in studio del suo ex storico, Riccardo Guarnieri.

La presenza del cavaliere non è passata affatto inosservata, al punto che Ida si è ritrovata a fare i conti con i pesanti attacchi da parte degli opinionisti della trasmissione e sui social si è lasciata andare ad uno sfogo.

Ida e Riccardo tornano al centro dell'attenzione a Uomini e donne

Nel dettaglio, le ultime vicende di ida Platano a Uomini e donne sono state caratterizzate da un bel po' di polemiche e aspre critiche, in primis da parte di Tina Cipollari.

La storica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi non ha esitato a bacchettare la dama amica di Gemma Galgani, sostenendo a più riprese che sarebbe ancora innamorata di Riccardo.

Insomma, secondo Tina Cipollari, Ida non avrebbe ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato storico e ritrovarlo di nuovo in trasmissione, dopo un lungo periodo di tempo, secondo lei potrebbe riaccendere la fiamma della passione.

Gli scontri tra Ida Platano e Tina al centro delle nuove puntate di U&D

Ida, però, ha rigettato al mittente le accuse e i dubbi di Tina, al punto che tra le due ci sono stati anche una serie di scontri infuocati nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, che non sono passati inosservati.

La dama si è difesa dagli attacchi, spesse volte crollando anche in lacrime e ammettendo di non sentirsi compresa e capita nello studio di Uomini e donne.

Come se non bastasse, poi, in queste ultime ore Ida Platano si è sfogata anche sui social, postando un messaggio che sembra racchiudere proprio quelli che sono i principi di cui si è fatta porta-bandiera nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, in queste settimane.

Lo sfogo di Ida Platano dopo le numerose critiche: 'Non vergognarti di questo'

"Hai un cuore grande, una mente profonda e un'anima che sente tutto. Non vergognarti di questo!", è il messaggio che Ida Platano ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram dove è seguita da oltre mezzo milione di persone.

A tale messaggio social, la dama di Uomini e donne ha aggiunto in sottofondo il brano di Dolcenera dal titolo "Resta come sei", quasi a sottolineare il fatto che non intende cambiare il suo carattere e la sua persona, per andare incontro al gradimento degli opinionisti e delle altre persone che popolano la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.