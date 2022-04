Martedì 19 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Nel vedere una clip riguardante Ida Platano e Riccardo Guarnieri in sintonia, Tina Cipollari ha attaccato duramente l'ex coppia. Secondo l'opinionista, i due sarebbero d'accordo per ottenere visibilità. Tina ha precisato che non c'è nulla di male se tornassero insieme, ma al tempo stesso ha chiesto chiarezza.

L'accaduto

Nella puntata in questione, Riccardo al centro dello studio ha commentato la conoscenza con Gloria. Sebbene il cavaliere è apparso propenso a continuare la frequentazione, Maria De Filippi ha mandato una clip.

Nel dettaglio, il cavaliere nella precedente puntata è stato immortalato mentre parlava con Ida Platano, accarezzando il volto dell'ex compagna. Inoltre, i due sono apparsi piuttosto in sintonia.

L'ira dell'opinionista

Con il ritorno di Guarnieri a Uomini e donne, alcuni telespettatori del dating show hanno insinuato che i due ex si siano sentiti telefonicamente in questi mesi. Il sospetto è che l'ex coppia si sia accordata per ottenere visibilità.

Tina Cipollari, nel vedere il filmato di Ida e Riccardo, ha sbottato: "Finalmente è finita questa pagliacciata". La storica opinionista è convinta che tra i due ci sia ancora del tenero, dunque il cavaliere starebbe solo prendendo in giro Gloria. Secondo Gianni Sperti, è normale che l'ex coppia sia in confidenza dopo tutto quello che hanno vissuto.

Lo stesso Riccardo ha ribadito che tra lui e Ida c'è un sentimento di "ritrovamento".

Come un fiume in piena, però, Cipollari si è scagliata contro i due protagonisti: "Fate proprio pena". Poi, la diretta interessata ha aggiunto: "L'ipotesi è che voi siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità". A detta dell'opinionista non è normale che il cavaliere stuzzichi la sua ex mentre intraprende una nuova conoscenza, così come non è normale che Ida si mostri con gli occhi lucidi quando lo rivede.

Maria De Filippi interviene

Tina Cipollari ha chiesto a Maria De Filippi se tutto questo è normale. La conduttrice senza peli sulla lingua ha spezzato una lancia a favore dell'ex coppia di Uomini e Donne: "Io lo trovo umano". A detta della presentatrice, Ida e Riccardo si sono lasciati nel peggiore dei modi, dunque essersi ritrovati può fare un certo effetto.

Inoltre, De Filippi ha fatto notare che la coppia si era lasciata a causa dei troppi litigi.

A quel punto è intervenuta Ida Platano: la dama ha confidato di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti dell'ex compagno. Tuttavia, non ha escluso un ritorno di fiamma in futuro.