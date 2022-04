Continua a far discutere il feeling che dimostrano di avere ancora oggi Ida e Riccardo negli studi di Uomini e Donne. A distanza di anni dalla loro rottura, i due non smettono di punzecchiarsi, scambiarsi sguardi d'intesa e alimentare le voci di un ennesimo ritorno di fiamma. Tra coloro che non approvano il comportamento dell'ex coppia, c'è Karina Cascella, che su Instagram ha punzecchiato sia la dama che il cavaliere dicendo che tutto quello che fanno è per amore della tv e non per un reale sentimento che provano.

Il parere dell'ex volto di Uomini e Donne

Nell'attesa che inizi una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, i siti di Gossip stanno riportando le pungenti dichiarazioni di un'ex opinionista sulla "coppia del momento".

Da un mese a questa parte, infatti, in rete non si parla d'altro che del ritorno in studio di Riccardo e del balli che continua a fare con Ida nonostante esca con altre dame.

Se Gianni, Maria e molti membri del cast si dicono favorevoli al riavvicinamento tra i due ex, gran parte degli spettatori del dating-show si accoda a Tina Cipollari, che puntata dopo puntata mette in dubbio la sincerità di entrambi.

La bionda vamp non crede al feeling che Platano e Guarnieri dicono di sentire ancora quando sono vicini, anche perché avrebbero potuto sentirsi e vedersi lontano dai riflettori se il loro sentimento fosse stato davvero così forte.

News sui protagonisti di Uomini e Donne

Tra coloro che non stanno apprezzando la piega che ha preso la versione Over di Uomini e Donne da quando Riccardo è rientrato nel cast, c'è Karina Cascella.

Interpellata dai follower di Instagram su quello che sta andando in onda di recente, soprattutto per quanto riguarda Ida e l'ex Guarnieri, la pungente opinionista tv ha fatto sapere: "Lei è carina, per carità.

Io, però, penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo e vede che dopo tanti anni non succede nulla in un programma televisivo, due domande se le fa".

"Poi, si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di stare lì...", ha aggiunto la bionda commentatrice di molti format Mediaset sui social network.

L'ex collega di Gianni Sperti, dunque, si dice certa del fatto che sia Ida che Riccardo non ambiscano realmente a trovare la persona giusta davanti alle telecamere, anzi farebbero di tutto pur di assicurarsi spazio nelle puntate che Maria De Filippi conduce ogni settimana.

Aggiornamenti sui prossimi appuntamenti con Uomini e Donne

Quando manca circa un mese alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e donne, i personaggi più chiacchierati del cast sono ancora single o in cerca dell'anima gemella.

Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate, raccontano che Ida e Riccardo continuano ad uscire con altre persone ma appena possono ballano a centro studio: al momento, però, tra i due non ci sono stati né incontri né contatti telefonici lontano dalle telecamere.

Gemma ha ritrovato il sorriso dopo un lungo periodo vissuto da "comparsa": la conoscenza che Galgani sta portando avanti col signor Giacomo, le sta garantendo un po' di spazio negli appuntamenti che saranno trasmessi su Canale 5 prossimamente.

Tensioni in vista, invece, per Biagio e Pinuccia: il primo si scontrerà con Catia (sorella della stilista Elisabetta Franchi) per una differenza di vedute e di priorità su dove andare a cena fuori, la seconda dovrà ancora fare i conti con gli attacchi di Tina Cipollari.

Scelte vicine, infine, per i giovani protagonisti del Trono Classico: entro fine maggio, Luca dovrà prendere una decisione tra Lilli, Soraia e Aurora, Veronica dovrà comunicare la sua preferenza tra Matteo, Federico e Andrea.