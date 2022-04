Tra i tronisti delle ultime stagioni di Uomini e donne c'è Davide Donadei, che grazie alla trasmissione di Maria De Filippi ha trovato l'amore e la popolarità.

In una recente intervista concessa al magazine del programma dei sentimenti Mediaset, l'ex tronista Davide non ha nascosto che gli piacerebbe poter proseguire il percorso nel mondo dello spettacolo e della televisione, motivo per il quale non direbbe no al Grande Fratello Vip 7.

GF Vip 7, dopo Uomini e donne Davide Donadei sarebbe pronto per il reality

Nel dettaglio, tra i protagonisti delle ultime stagioni di Uomini e donne c'è sicuramente il tronista Davide Donadei, che dopo un percorso alquanto turbolento ha coronato il suo sogno d'amore assieme a Chiara.

Una relazione che, a distanza di un anno, prosegue a gonfie vele, proprio come hanno raccontato loro stessi in una recente intervista al programma di Maria De Filippi.

Davide e Chiara sono stati ospiti in studio durante la registrazione della scelta di Matteo Ranieri, dove hanno svelato che a oggi sono follemente innamorati l'uno dell'altra, convinti del fatto che quella scelta e il percorso fatto a Uomini e donne abbiano cambiato radicalmente le loro vite.

L'ex tronista Davide sogna il Grande Fratello Vip 7

In attesa di scoprire se prima o poi i due decideranno di pensare anche alle nozze insieme, Davide in una recente intervista non ha nascosto che gli piacerebbe poter proseguire il suo percorso nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Ecco perché l'ex tronista ha svelato che gli piacerebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Quest'anno Davide e la fidanzata hanno avuto modo di assistere alla finalissima in studio e l'ex tronista non ha nascosto che è stato particolarmente emozionante.

"Posso dire che è stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi.

Non dico che è una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi" ha svelato Davide Donadei.

Alfonso Signorini arruolerà Davide nel cast del GF Vip 7?

"Sarebbe veramente interessante", ha aggiunto ancora l'ex tronista, che si è così proposto per la prossima edizione del reality show, consapevole della buona popolarità ottenuta in questi mesi grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5.

Tenendo conto che, nel corso di queste sei edizioni del GF Vip, non è mai mancata la "quota tronisti di Uomini e donne", chissà se Alfonso Signorini e la sua squadra di autori prenderanno in considerazione la candidatura di Davide per la prossima edizione del reality show, che tornerà in onda da settembre su Canale 5.