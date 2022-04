Mara Venier sbotta in diretta tv a Domenica In. Dopo la gaffe di due settimane fa con Arisa, la conduttrice torna a far parlare di sé. Nel corso della puntata trasmessa il 3 aprile in diretta su Rai 1, infatti, ha avuto modo di intervistare in studio Vincenzo Mollica. Il celebre giornalista del Tg1 si è concesso per una lunga intervista, in presenza di tantissimi amici che lo hanno celebrato e osannato.

Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma a un certo punto Mara Venier si è stizzita a causa del troppo caos che si è creato in studio e che le impediva di concentrarsi e portare avanti l'intervista.

Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta per il 'troppo caos'

Nel dettaglio durante la nuova puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato in studio Vincenzo Mollica, per ripercorrere insieme le fasi della sua carriera.

Tanti gli ospiti che sono arrivati in studio per omaggiare Mollica, tra cui Enrico Mentana e l'attrice Stefania Sandrelli. In collegamento erano presenti anche Giorgio Panariello e Carlo Conti.

Insomma una vera festa per l'ex giornalista del Tg1 (ormai in pensione), che è stato celebrato nel migliore dei modi nel talk show di Rai 1.

Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando Mara Venier non si è spazientita per il caos che si stava creando dietro le quinte del suo programma.

'Non riesco a capire nulla', c'è confusione', sbotta Mara Venier in diretta tv

Immediata la reazione della conduttrice che, senza troppi mezzi termini, non ha perso occasione per sbottare in diretta e per mettere in chiaro le cose.

"Ragazzi c'è troppa confusione, scusatemi, non riesco a capire nulla" ha sbottato Mara Venier, indispettita dal caos che quasi non le permetteva di andare avanti e condurre in tranquillità la sua Domenica In.

"Ci vuole un po' di silenzio in studio, altrimenti diventa tutto più complicato" ha sentenziato ancora la conduttrice veneta, che ha richiamato il suo gruppo di lavoro all'ordine e al rispetto.

Del resto non è la prima volta che accadono episodi del genere nello studio di Domenica In.

Ascolti positivi per Domenica In nel pomeriggio festivo di Rai 1

Già nelle scorse settimane, infatti, si sono verificate delle situazioni analoghe durante la diretta del talk show domenicale di Rai 1, al punto che Maraa Venier ha sbottato e perso le staffe con chi lavora dietro le quinte del suo programma.

Polemiche a parte, l'appuntamento con Domenica In continua a riscuotere un buon successo di ascolti nei pomeriggi festivi della rete ammiraglia Rai.

La media di questa edizione, infatti, risulta essere di oltre due milioni e mezzo di spettatori medi a settimana, con picchi che superano anche i tre milioni e quasi il 20% di share.