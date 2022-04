Le anticipazioni legate alle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel finale di questa seguitissima stagione.

Gli spoiler sulle puntate conclusive del 28 e 29 aprile 2022, rivelano che Gemma metterà in atto il suo piano diabolico nei confronti di Stefania, al punto da costringerla ad allontanarsi per sempre da Marco.

Intanto, però, Gloria scoprirà come stanno realmente le cose e deciderà di intervenire in prima persona per salvare sua figlia Stefania.

Anticipazioni ultime puntate Il Paradiso delle signore 6: Gemma spietata e crudele

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania si ritroverà costretta a dover rifiutare la proposta di fidanzamento che le verrà fatta dal giovane Marco.

La figlia di Gloria, infatti, ricattata da Gemma, si troverà costretta a mandare all'aria questa storia d'amore che avrebbe potuto renderla felice.

Di conseguenza, Gemma mostrerà fino alla fine la sua spietatezza e la sua crudeltà, dato che riuscirà ad avere la meglio e quindi a fare in modo che la sorellastra si allontani dal nipote della contessa Adelaide.

Eppure, in questo attesissimo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata.

Stefania salva sua figlia Stefania

Le anticipazioni sulla soap, infatti, rivelano che Gloria riuscirà a scoprire quello che sta accadendo e quindi prenderà atto dei ricatti che sua figlia sta subendo, "per colpa" sua.

A quel punto, quindi, Gloria deciderà di agire e di attuare la sua strategia per fare in modo che Stefania possa essere felice al fianco di Marco.

Nelle ultime puntate della sesta stagione, Gloria chiederà a Marco di non farsi da parte e di non considerare le parole di Stefania, dato che la ragazza si trova costretta a dover rinunciare a lui, ma in realtà lo ama profondamente.

Per questo motivo, Gloria spronerà Marco ad andare avanti e il ragazzo correrà in chiesa, dove si sta celebrando il matrimonio di Anna e Salvatore, per spiazzare la ragazza.

Gloria si costituisce: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Gloria, però, per salvare sua figlia e per renderla finalmente una donna felice, sarà costretta a costituirsi alla Polizia. Solo in questo modo, eviterà che sia Gemma a metterla nei guai, dato che la figlia di Veronica aveva intenzione di denunciarla per aver praticato (in segreto) l'aborto.

E poi ancora, le anticipazioni di questo finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, rivelano che Dante rinuncerà definitivamente alle quote per la gestione del grande magazzino.

Tali azioni finiranno nelle mani della contessa Adelaide che, a questo punto, si ritroverà ad essere la nuova co-proprietaria del celebre grande magazzino, al fianco di Vittorio Conti.

Adelaide si vendica contro Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6 finale

Un nuovo successo per la contessa che, alla luce di questo trionfo ottenuto, non si farà problemi a ricattare Umberto.

Intende vendicarsi di lui, motivo per il quale non esiterà ad attuare la sua vendetta nei confronti del commendatore che, in queste ultime puntate della soap, deciderà di vivere la sua storia con Flora Ravasi alla luce del giorno.

Quale sarà il piano crudele che la contessa ha intenzione di attuare? Umberto si ritroverà costretto a cedere? Lo scopriremo nelle nuove puntate de Il Paradiso 7, previste nella stagione tv 2022/2023.