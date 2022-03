Sono settimane che Gemma non è più al centro delle dinamiche delle puntate di Uomini e Donne. I fan si sono accorti di questo cambio di rotta e l'hanno sottolineato sui social network, dove qualcuno ha già individuato l'erede della torinese. Come ha detto anche Tina Cipollari in un recente appuntamento con il dating-show, Ida Platano starebbe rimpiazzando Galgani nel ruolo di protagonista assoluta del Trono Over.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Oggi, lunedì 28 marzo, inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne: tra le puntate più attese dei prossimi giorni, spicca sicuramente quella dedicata alla scelta di Matteo Ranieri (il tronista ha preferito Valeria e Federica un po' a sorpresa).

Una certezza che hanno i fan del dating-show, è che una protagonista assoluta dei nuovi appuntamenti sarà Ida Platano. La dama, infatti, continua a guadagnare spazio all'interno della trasmissione, monopolizzando intere puntate con le sue vicissitudini sentimentali.

Da quando è iniziata la stagione 2021/2022 del format Mediaset, infatti, la bresciana ha preso il posto dell'amica Gemma al centro delle dinamiche più gettonate: non passa settimana, infatti, in cui Maria De Filippi non dedichi interi blocchi alla parrucchiera e al cavaliere di turno che sta frequentando.

Tempi duri per Gemma a Uomini e Donne

Se Ida diventa sempre più protagonista del Trono Over, Gemma risulta "isolata" e quasi per nulla considerata dalla conduttrice.

Da qualche settimana a questa parte, infatti, Galgani è "in panchina" nell'attesa che qualche signore del parterre accetti di conoscerla e le permetta di tornare al centro dello studio, da dove manca da molto tempo.

Come ha sottolineato Tina Cipollari in una recente puntata di Uomini e Donne, la 72enne starebbe lasciando il posto alla sua più cara amica: secondo tanti, infatti, Platano sarebbe la "nuova Gemma" e anche la redazione se ne starebbe accorgendo.

Assistendo ai tira e molla tra la parrucchiera e gli uomini con i quali esce, sembra di ritrovarsi davanti ad una versione più giovane dei siparietti che la torinese propone da anni: la bella bresciana, dunque, potrebbe essere l'erede naturale della donna che per tanto tempo è stata la regina indiscussa del dating-show di Canale 5.

Il gesto di Alessandro a Uomini e Donne

Un motivo per il quale Ida è stata spesso a centro studio nell'ultimo periodo, è la tormentata frequentazione con Alessandro.

Dopo un periodo idilliaco, i due hanno iniziato a discutere a causa del modo diverso che hanno di vedere una relazione: Platano vorrebbe più certezze e progettualità, Vicinanza frena mettendo in chiaro di non provare amore ma solo un forte coinvolgimento fisico ed emotivo.

Le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e donne che sono state registrate, fanno sapere che la dama ha chiuso la conoscenza a malincuore: visto che il cavaliere non si decideva a prendere una posizione, l'ha fatto la bresciana allontanandolo definitivamente.

Un colpo di scena che nessuno si aspettata, poi, è arrivato nel corso dell'appuntamento dedicato alla scelta di Matteo Ranieri. Dopo che il tronista ha comunicato la sua preferenza per la corteggiatrice Valeria, Alessandro ha chiesto a Maria De Filippi di richiamare in studio la "rifiutata" Federica per domandarle se avrebbe piacere ad uscire con lui.

La ragazza, però, ha risposto di no ed è tornata alla propria normalità.

Il gesto fatto dal napoletano, ha scatenato una serie di reazioni soprattutto nel parterre femminile: Ida ha protestato per la velocità con la quale il suo ex ha cercato di voltare pagina.