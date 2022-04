Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda su Rai 3, una delle coppie più longeve della soap partenopea è in crisi. A tal proposito, Raffaele e Ornella sembrerebbero essere distanti. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo nella settimana da lunedì 18 a venerdì 22 aprile ci sarà un colpo di scena. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che la mamma di Samuel tenterà un approccio fisico con il marito della dottoressa Bruni. Nel dettaglio, Elvira bacerà Giordano ma, in un primo momento, Raffaele rifiuterà le avance della donna.

Purtroppo, però, l'evento turberà il papà di Diego, che continuerà a rimuginare sull'accaduto.

Un posto al sole, anticipazioni al 22/4: Elvira bacia Raffaele

Il giorno di Pasquetta, Renato convincerà suo cognato a recarsi a Caffè Vulcano a festeggiare la fine del corso per sommelier. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Poggi e Giordano avevano partecipato ad alcune lezioni di avvicinamento al vino, tenute dalla mamma di Samuel. Ornella, nel frattempo, rimarrà a casa insieme a Viola. A quel punto, la professoressa di Bianca avrà da ridire sul comportamento di sua madre, che non ha seguito suo marito alla festa. Purtroppo, però, nel locale di Silvia accadrà un imprevisto, perché Elvira bacerà Raffaele.

Un posto al sole, trame al 22/4: Raffaele rifiuta le avance di Elvira ed è turbato

Nel dettaglio, negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo fra lunedì 18 e venerdì 22 aprile, quando Elvira rimarrà sola con Raffaele, la mamma di Samuel tenterà un approccio fisico nei confronti del portiere di Caffè Vulcano.

L'esperta di vini bacerà con passione il marito di Ornella ma Giordano rifiuterà le avance della donna. Purtroppo, però, rientrato a casa da sua moglie, il portiere di Palazzo Palladini sarà turbato per l'accaduto e inizierà a pensare a quanto successo nel bar di Silvia. Le anticipazioni rivelano che il papà di Diego non smetterà di pensare al bacio di Elvira.

Un posto al sole, episodi al 22/4: Ornella tenta di riavvicinarsi a Raffaele, ma lui pensa a Elvira

Nel frattempo, Ornella tenterà di fare un passo nei confronti di suo marito, provando a riappacificarsi con lui. Infatti, la dottoressa Bruni ascolterà i consigli di sua figlia Viola e deciderà di dedicare del tempo al consorte. La moglie di Raffaele, pertanto, comprerà due biglietti per andare a vedere un'opera al teatro San Carlo di Napoli. Purtroppo, però, prima di comunicare a Giordano il pensiero che ha avuto per lui, Elvira ha avuto un avvicinamento a suo marito. A questo punto, Raffaele non riuscirà a dimenticare l'approccio della mamma di Samuel. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Ornella riconquisterà suo marito o se, ormai, lui sarà troppo preso da Elvira.