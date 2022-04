Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella settimana da lunedì 18 a venerdì 22 aprile, ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, la relazione fra Ornella e Raffaele apparirà sempre più compromessa, perché, se da un lato la dottoressa Bruni tenterà di avvicinarsi a suo marito, dall'altro lato, Giordano sarà preso da Elvira. Nel frattempo, Marina tenterà di aiutare Chiara nello scontro con Lara e Roberto.

Un posto al sole, trame al 22/4: Ornella si avvicina a Raffaele

Ornella tenterà di salvare il suo matrimonio con Giordano. Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, rivelano che la dottoressa Bruni proverà ad accorciare le distanze con suo marito. Recentemente, i genitori di Patrizio hanno avuto alcune discussioni a causa degli impegni professionali della mamma di Viola, sempre più assente in famiglia a causa dei turni in ospedale. Inoltre, la coppia ha litigato a causa della scelta di Patrizio di andare a vivere all'estero. Ornella, pertanto, proverà a fare un passo verso Raffaele. Al momento, non è chiaro se la dottoressa Bruni rinuncerà al suo lavoro per il marito o se escogiterà altre soluzioni per salvare la sua storia d'amore.

Un posto al sole: Raffaele ha un interesse per Elvira

Nelle recenti puntate di 'Un posto al sole', Raffaele e Renato hanno iniziato un percorso di avvicinamento al vino. A tal proposito, la mamma di Samuel ha tenuto delle lezioni nel locale di Silvia, il Caffé Vulcano. Una sera, il portiere di Palazzo Palladini si è ritrovato molto vicino ad Elvira, dopo aver avuto una discussione con Ornella.

Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 22 aprile rivelano che, mentre la dottoressa Bruni tenterà di accorciare le distanze con suo marito, Raffaele sarà sempre più preso dalla mamma di Samuel.

Un posto al sole, puntate al 22/4: Marina aiuta Chiara nello scontro con Lara e Ferri

Inoltre, durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 18 a venerdì 22 aprile, verranno trattate le vicende che ruotano attorno alla figlia di Giancarlo Petrone. A tal proposito, Chiara, ormai finita nella trappola di Lara e Roberto Ferri, troverà un'importante alleata. Infatti, Marina aiuterà la giovane imprenditrice a salvarsi dalle losche mire del suo ex marito e di Martinelli. Al momento, però, non è chiaro se Giordano riuscirà a fare in modo che Chiara riesca a conservare il suo patrimonio, salvandosi così da Roberto e Lara. Non resta che attendere le prossime puntate di 'Un posto al sole', per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.