Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre nello slot dell'access prime time. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che sarà trasmessa il 27 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Rossella dovrà ancora una volta fare i conti con una possibile delusione sentimentale. La ragazza si troverà per caso ad ascoltare dei pettegolezzi nei corridoi del nosocomio, riguardo ad un flirt fra Crovi e Virginia. La figlia di Silvia non riuscirà a non credere che possa esserci un fondo di verità in questa vicenda.

Chiara, intanto, vorrebbe raccontare a Nunzio come sono andate le cose la sera dell'incidente in cui suo padre ha perso la vita. Raffaele ed Ornella saranno sempre più in crisi, tanto da non essere più in grado di comunicare fra loro. Espedito, il padre di Speranza, giungerà da paese per far visita alla figlia minore. Purtroppo per la ragazza, non sarà solo, dato che porterà con sé anche i figli.

Upas, trama 27 aprile: nuova preoccupazione per Rossella

Nel corso della puntata di Upas in onda il 27 aprile, la giovane Graziani dovrà affrontare un nuovo problema. La ragazza, difatti, si troverà per caso ad ascoltare delle voci di corridoio di alcune infermiere riguardo ad una presuma liaison fra Riccardo e Virginia.

Rossella, pur essendo consapevole che potrebbero essere solo pettegolezzi, giungerà alla conclusione che in questa storia ci sia un minimo di verità. La ragazza sarà insospettita dal fatto che, proprio in concomitanza con questo evento, il fidanzato abbia chiesto la separazione dalla moglie.

Upas, episodio 27/4: Chiara vuole raccontare la verità a Nunzio

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 27 aprile, Chiara sembrerà sempre più determinata nel voler raccontare la verità al fidanzato riguardo la morte di suo padre. Tuttavia, ci sarebbe da chiedersi se anche questa volta il ragazzo le resterà accanto.

Al contempo, la crisi matrimoniale fra Ornella e Raffaele non sembrerà rientrare. I due, pur essendo indubbiamente innamorati, non avranno più la capacità di comunicare come una normale coppia.

Upas, spoiler 27 aprile: Espedito arriva a Napoli

Le tarme di Upas risultano essere sempre molto interessanti, e talvolta posseggono anche una certa componente comica. Le anticipazioni, infatti, svelano che, nella puntata di Upas del 27 aprile, arriverà un personaggio con una forte connotazione macchiettistica. Si tratta di Espedito, il retrogrado padre di Speranza, il quale giungerà nel capoluogo per verificare che nessuno importuni la sua "bambina". Per la giovane Altieri, che vorrebbe godersi la sua relazione con Samuel, non sarà affatto facile accettare la presenza dell'austero padre. Tuttavia, non è finita qui, perché con lui ci saranno i rinforzi, ovvero i fratelli di Speranza.