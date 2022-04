Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da martedì 12 fino a venerdì 15 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

In particolar modo sarà dato spazio alle vicende personali della giovane Graziani, che vivrà momenti di difficoltà a causa dell'arrivo di Stefano. Il fratello di Riccardo, difatti, con il suo arrivo a Napoli, creerà squilibrio nella vita sentimentale del medico. Occorre sottolineare che le intenzioni del ragazzo sono buone: Stefano vorrebbe chiarire con il consanguineo e spiegargli come sono andate le cose con Virginia.

Tuttavia la sua presenza in città finirà per far riavvicinare Rinaldi e Riccardo, mettendo a repentaglio la relazione fra quest'ultimo e Rossella.

Trame fino al 15 aprile: Stefano arriva a Napoli

Un posto al sole non manca mai di stupire i telespettatori con ingressi in scena inaspettati. Ed è proprio ciò che è accaduto nel finale della puntata trasmessa lunedì 11 aprile, quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Stefano, un personaggio che porterà non poco scompiglio all'interno delle trame. Si tratta del fratello di Riccardo, colpevole di aver precedentemente sedotto la cognata, tradendo così doppiamente la fiducia del dottore.

Stando alle anticipazioni delle puntate in onda sino al 15 aprile, almeno inizialmente, il giovane sarà mosso da intenzioni positive: sembra che abbia raggiunto il fratello per riallacciare i rapporti.

Upas, episodi al 15/4: confronto fra Riccardo e Virginia

Le anticipazioni degli episodi trasmessi fino al 15 aprile annunciano che l'arrivo di Stefano nel capoluogo campano riaprirà vecchie ferite mai del tutto risanate.

La sua presenza spingerà Riccardo a cercare una spiegazione da parte di Virginia, per chiederle se lei fosse al corrente della visita del suo ex amante.

Tuttavia Rinaldi giocherà di astuzia mostrando la propria buona fede e facendo capire di non essere stata al corrente dell'arrivo di Stefano.

Un posto al sole, puntate sino al 15/4: Virginia e Riccardo vicini

Le puntate di Upas trasmesse sino al 15 aprile vedranno Riccardo andare in crisi in seguito a un avvenimento fra lui e la sua ex moglie.

Difatti l'apro confronto fra i due coniugi finirà per trasformarsi in un momento di nostalgia e vicinanza.

Questo porterà Crovi a prendere una decisione inaspettata, che riguarderà proprio il suo rapporto con Rossella. Tuttavia gli spoiler non si pronunciano espressamente, non svelando quale possa essere la scelta che farà il giovane medico. Sta di fatto che l'arrivo del fratello di quest'ultimo a Napoli non farà altro che rompere i già precari equilibri fra Riccardo e la giovane Graziani.